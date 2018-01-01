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Волинянка здобула золото на Паралімпіаді

Волинянка здобула золото на Паралімпіаді
В останній день Паралімпіади у корейському Пхьончхані волинська лижниця Юлія Батенкова-Бауман завоювала золоту медаль.

Перемогла вона разом з українською збірною у змішаній естафеті в лижних гонках, - пише ПроКовель.

Юлія Батенкова-Бауман має 13 медалей (дев’ять срібних та чотири бронзові) на попередніх Паралімпійських іграх, однак на цій Паралімпіаді вона здобула своє перше «золото».

У 8-річному віці Юлія Батенкова з родиною потрапили у ДТП. Тоді вона втратила маму та брата, їй ампутували праву руку.

Юлія Батенкова народилась у Сімферополі, зараз займається лижними гонками та біатлоном у Волинському обласному центрі «Інваспорт»,- повідомив сайт volyn24.com

Загалом на Паралімпійських іграх – 2018 Україна здобула 22 нагороди (сім золотих, сім срібних і вісім бронзових). У підсумковому медальному заліку команда стала шостою.

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Теги: Юлія Батенкова-Бауман, спорт, варте уваги
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