У Нововолинську біля монастиря на людей напала зграя собак





Це трапилося 18-го березня біля Низкиницького монастиря, - пише



Одна із постраждалих розповідає, що по закінченню служби вийшла разом із 5-ти річною дитиною з церкви. Відразу біля входу на сина накинулися собаки. Їх було близько десяти.



“Пес напав і схопив дитину за штани, я його швидко забрала, а тим часом інший – вкусив мене за ногу. Їх було багато, я точно і не помітила яка це була, можливо велика рудого кольору. Відразу звернулася до лікарні, з великим укусом та подряпинами. Мені надали допомогу – обробили рану, зробили перев’язку”, – розповідає Алла.







Медики сказали, що потрібно робити щеплення від сказу: 5 уколів протягом 2-х тижнів. Алла погодилася, так як переймається за стан здоров’я собак.



Розповідає також, що коли прийшла на пункт прийому, там сиділа ще одна жінка. На неї також напала зграя біля монастиря.



“Жінка йшла на службу. Поряд проїжджав автомобіль, за яким кинулися собаки. А потім її вкусили за ногу”, – говорить про подібний сьогоднішній інцидент.



Журналісти зв’язалися і з цією жінкою, вона розповіла, що ходить до церкви щонеділі. Майже завжди там бігають собаки. Накинулися впреше – і всі відразу.



“Було їх шестеро, на жодній не було кліпси. Йшла на службу близько 9:00 по дорозі, якраз повз їхала машина, собаки почали гавкати. Людей поряд не було, я сама. Пси всі разом накинулися – хто за руку, хто на спину, інші – гризли за ногу. Був шок – я просто стала, завмерла (читала десь, що так треба) і почала кричати. Вони порозбігалися”, – розповідає Катя.



Собаки повністю пошматували колготи та лишили укуси. Жінка не пішла на службу – звернулася до лікарні, де надали медичну допомогу та дали щеплення.



До монастиря щосуботи ходять діти самі, в недільну школу. Батьки переймаються безпекою, адже періодично там гуляють пси зграями. Зазвичай вони “гавкають” на автомобілі, але жертвами нападів стають і просто перехожі.







Подібний випадок стався і в центрі міста. Користувач фейсбук Наталія писала на своїй сторінці, що прогулюючись “стометрівкою”, її 2-річного сина собака схопила зубами за куртку, а її – за гумові чоботи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську зграя бродячих собак покусала людей. За наявною інформацію – до НЦМЛ зверталися дві жінки для надання медичної допомоги.Це трапилося 18-го березня біля Низкиницького монастиря, - пише БУГ Одна із постраждалих розповідає, що по закінченню служби вийшла разом із 5-ти річною дитиною з церкви. Відразу біля входу на сина накинулися собаки. Їх було близько десяти.“Пес напав і схопив дитину за штани, я його швидко забрала, а тим часом інший – вкусив мене за ногу. Їх було багато, я точно і не помітила яка це була, можливо велика рудого кольору. Відразу звернулася до лікарні, з великим укусом та подряпинами. Мені надали допомогу – обробили рану, зробили перев’язку”, – розповідає Алла.Медики сказали, що потрібно робити щеплення від сказу: 5 уколів протягом 2-х тижнів. Алла погодилася, так як переймається за стан здоров’я собак.Розповідає також, що коли прийшла на пункт прийому, там сиділа ще одна жінка. На неї також напала зграя біля монастиря.“Жінка йшла на службу. Поряд проїжджав автомобіль, за яким кинулися собаки. А потім її вкусили за ногу”, – говорить про подібний сьогоднішній інцидент.Журналісти зв’язалися і з цією жінкою, вона розповіла, що ходить до церкви щонеділі. Майже завжди там бігають собаки. Накинулися впреше – і всі відразу.“Було їх шестеро, на жодній не було кліпси. Йшла на службу близько 9:00 по дорозі, якраз повз їхала машина, собаки почали гавкати. Людей поряд не було, я сама. Пси всі разом накинулися – хто за руку, хто на спину, інші – гризли за ногу. Був шок – я просто стала, завмерла (читала десь, що так треба) і почала кричати. Вони порозбігалися”, – розповідає Катя.Собаки повністю пошматували колготи та лишили укуси. Жінка не пішла на службу – звернулася до лікарні, де надали медичну допомогу та дали щеплення.До монастиря щосуботи ходять діти самі, в недільну школу. Батьки переймаються безпекою, адже періодично там гуляють пси зграями. Зазвичай вони “гавкають” на автомобілі, але жертвами нападів стають і просто перехожі.Подібний випадок стався і в центрі міста. Користувач фейсбук Наталія писала на своїй сторінці, що прогулюючись “стометрівкою”, її 2-річного сина собака схопила зубами за куртку, а її – за гумові чоботи.

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