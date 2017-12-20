Лучанка Марія Хурсенко пройшла до наступного етапу «Голосу країни»
18 березень, 22:52
Лучанка Марія Хурсенко перемогла у вокальному двобої «Голосу країни» та потрапила до наступного етапу шоу.
Прямий ефір триває 18 березня.
На «Голосі країни» розпочався етап боїв – кожен тренер зіставляє у вокальному двобої представників своєї команди. Після спільного виконання композиції тренер обирає виконавця, який продовжить шлях до фіналу. Однак навіть той, кого не вибирає його тренер, має шанси боротися за перемогу далі, адже кожен із решти тренерів ще має можливість крадіжки.
Сергій Бабкін поставив Хурсенко у двобій із Ерікою Джейнс, батько якої, до слова, також музикант.
«Я за будь-яку ціну маю попасти до нокаутів, бо у мене є ціль - у наступному етапі виконати пісню батька», - сказала у відео-підводці Марія Хурсенко.
Дівчата виконали пісню «Прірва» гурту «The Hardkiss». До слова, вокалістка Юлія Саніна перебувала у залі «Голосу країни». Після завершення пісні вона із конкурсантками спільно виконала частинку композиції. Саніна оцінила емоційність Еріки, назвавши її виконання цікавішим, та спокій Хурсенко. На підтримку лучанки висловилися Тіна Кароль.
Бабкін зауважив, що це - найскладніший дует із усіх його восьми. За його словами, Джейнс – вже готова артистка, а від Хурсенко він побачив творчий ріст.
«Від Маші я бачив ріст, вона змінилася», - зауважив тренер. Тому він обрав Хурсенко для подальших виступів у своїй команді.
«Я відчувала, що мене тато підтримує», - сказала лучанка та додала, що не очікувала на такий успіх.
Нагадаємо, під час сліпих прослуховувань на спів Марії Хурсенко обернулися Бабкін та Джамала. Обравши першого, Марія потрапила до його команди у «Голосі країни».
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Прямий ефір триває 18 березня.
На «Голосі країни» розпочався етап боїв – кожен тренер зіставляє у вокальному двобої представників своєї команди. Після спільного виконання композиції тренер обирає виконавця, який продовжить шлях до фіналу. Однак навіть той, кого не вибирає його тренер, має шанси боротися за перемогу далі, адже кожен із решти тренерів ще має можливість крадіжки.
Сергій Бабкін поставив Хурсенко у двобій із Ерікою Джейнс, батько якої, до слова, також музикант.
«Я за будь-яку ціну маю попасти до нокаутів, бо у мене є ціль - у наступному етапі виконати пісню батька», - сказала у відео-підводці Марія Хурсенко.
Дівчата виконали пісню «Прірва» гурту «The Hardkiss». До слова, вокалістка Юлія Саніна перебувала у залі «Голосу країни». Після завершення пісні вона із конкурсантками спільно виконала частинку композиції. Саніна оцінила емоційність Еріки, назвавши її виконання цікавішим, та спокій Хурсенко. На підтримку лучанки висловилися Тіна Кароль.
Бабкін зауважив, що це - найскладніший дует із усіх його восьми. За його словами, Джейнс – вже готова артистка, а від Хурсенко він побачив творчий ріст.
«Від Маші я бачив ріст, вона змінилася», - зауважив тренер. Тому він обрав Хурсенко для подальших виступів у своїй команді.
«Я відчувала, що мене тато підтримує», - сказала лучанка та додала, що не очікувала на такий успіх.
Нагадаємо, під час сліпих прослуховувань на спів Марії Хурсенко обернулися Бабкін та Джамала. Обравши першого, Марія потрапила до його команди у «Голосі країни».
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Коментарі 1
Серьожа - нещирий підлабузник
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