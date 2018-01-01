«Буде указ – буде виконання»: Гунчик прокоментував інформацію про відставку

Очільник Волинської ОДАпрокоментував інформацію про припинення його повноважень на посаді.Про це йшлося під час брифінгу для ЗМІ 19 березня.Гунчик підтвердив, що є прийняте рішення Кабінету Міністрів про подання кандидатури на голову обласної адміністрації, тож залишається чекати відповідного указу Президента. За його словами, якщо таке рішення буде прийняте, він його буде виконувати.«Буде указ – буде виконання», – сказав Гунчик. Він також додав, що не знає, чи претендент на його крісло – це, адже не говорив з ним про це. Також губернатор запевнив, що неодмінно запросить журналістів на представлення.Нагадаємо, ще наприкінці грудня, 2017 року з'явились чутки, що Володимир Гунчик залишить крісло голови Волинської ОДА.