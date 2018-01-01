«Буде указ – буде виконання»: Гунчик прокоментував інформацію про відставку
Сьогодні, 10:31
Очільник Волинської ОДА Володимир Гунчик прокоментував інформацію про припинення його повноважень на посаді.
Про це йшлося під час брифінгу для ЗМІ 19 березня.
Гунчик підтвердив, що є прийняте рішення Кабінету Міністрів про подання кандидатури на голову обласної адміністрації, тож залишається чекати відповідного указу Президента Петра Порошенка. За його словами, якщо таке рішення буде прийняте, він його буде виконувати.
«Буде указ – буде виконання», – сказав Гунчик. Він також додав, що не знає, чи претендент на його крісло – це Олександр Савченко, адже не говорив з ним про це. Також губернатор запевнив, що неодмінно запросить журналістів на представлення.
Нагадаємо, ще наприкінці грудня, 2017 року з'явились чутки, що Володимир Гунчик залишить крісло голови Волинської ОДА.
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Про це йшлося під час брифінгу для ЗМІ 19 березня.
Гунчик підтвердив, що є прийняте рішення Кабінету Міністрів про подання кандидатури на голову обласної адміністрації, тож залишається чекати відповідного указу Президента Петра Порошенка. За його словами, якщо таке рішення буде прийняте, він його буде виконувати.
«Буде указ – буде виконання», – сказав Гунчик. Він також додав, що не знає, чи претендент на його крісло – це Олександр Савченко, адже не говорив з ним про це. Також губернатор запевнив, що неодмінно запросить журналістів на представлення.
Нагадаємо, ще наприкінці грудня, 2017 року з'явились чутки, що Володимир Гунчик залишить крісло голови Волинської ОДА.
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