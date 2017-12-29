Біля Нововолинська злетіла з дороги фура на єврономерах. ВІДЕО
Сьогодні, 14:38
Поблизу Нововолинська на об'їзній дорозі в районі м'ясокомбінату сталася аварія, під час якої з дороги злетіла вантажівка.
Про це йдеться у відео на сторінці Нововолинськ у Facebook.
ДТП трапилася 19 березня, ймовірно, через слизьку дорогу.
Водій вантажівки іноземець, фура - на польських номерах. Чоловік не постраждав.
Автомобіль зазнав значних пошкоджень.
Більше у відео:
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Про це йдеться у відео на сторінці Нововолинськ у Facebook.
ДТП трапилася 19 березня, ймовірно, через слизьку дорогу.
Водій вантажівки іноземець, фура - на польських номерах. Чоловік не постраждав.
Автомобіль зазнав значних пошкоджень.
Більше у відео:
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