Біля Нововолинська злетіла з дороги фура на єврономерах. ВІДЕО





Про це йдеться у відео на сторінці Нововолинськ у



ДТП трапилася 19 березня, ймовірно, через слизьку дорогу.



Водій вантажівки іноземець, фура - на польських номерах. Чоловік не постраждав.



Автомобіль зазнав значних пошкоджень.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу Нововолинська на об'їзній дорозі в районі м'ясокомбінату сталася аварія, під час якої з дороги злетіла вантажівка.Про це йдеться у відео на сторінці Нововолинськ у Facebook ДТП трапилася 19 березня, ймовірно, через слизьку дорогу.Водій вантажівки іноземець, фура - на польських номерах. Чоловік не постраждав.Автомобіль зазнав значних пошкоджень.

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