Біля Луцька повісився підліток
Сьогодні, 15:37
У Луцькому районі сталася трагедія: повісився підліток.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції Інформаційному агентству ВолиньPost, 16-річного юнака знайшли мертвим в господарській споруді поруч з будинком в селі Чаруків, де він жив.
Попередньо розглядається версія "самогубство".
Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.
Поліція з'ясовує обставини трагедії.
Юнак навчався в одному з луцьких коледжів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції Інформаційному агентству ВолиньPost, 16-річного юнака знайшли мертвим в господарській споруді поруч з будинком в селі Чаруків, де він жив.
Попередньо розглядається версія "самогубство".
Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.
Поліція з'ясовує обставини трагедії.
Юнак навчався в одному з луцьких коледжів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Їхав на величезній швидкості: у Запоріжжі перекинулася маршрутка з людьми. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:53
У Луцьку пікетували податкову
Сьогодні, 15:49
Біля Луцька повісився підліток
Сьогодні, 15:37
На Волині чоловік під час гостини побив співмешканку
Сьогодні, 15:28