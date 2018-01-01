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Біля Луцька повісився підліток

Біля Луцька повісився підліток
У Луцькому районі сталася трагедія: повісився підліток.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції Інформаційному агентству ВолиньPost, 16-річного юнака знайшли мертвим в господарській споруді поруч з будинком в селі Чаруків, де він жив.

Попередньо розглядається версія "самогубство".

Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи.

Поліція з'ясовує обставини трагедії.

Юнак навчався в одному з луцьких коледжів.

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Теги: смерть, Чаруків
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