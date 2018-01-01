Дорожний колапс у Луцьку: місто в заторах, повідомили про щонайменше 7 аварій. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

ДТП на вулиці Рівненській

ДТП на вулиці Рівненській

У Луцьку через поганий стан проїжджої частини вулиць виник справжній колапс. Патрульним повідомили про 7 ДТП в різних районах міста."У місті можливі затори та ускладнення руху, дуже слизько! Наразі одночасно фіксується 7 повідомлень про ДТП в різних районах. Будьте взаємно ввічливими!" - кажуть в управлінні патрульної поліції у Волинській області.Водії у Facebook радять колегам без крайньої потреби не виїжджати."Сидіть краще вдома. Комунальники не особо справляються", "Завтра про звітують, що в ночі (коли вся каша замерзне) працювало 30 одиниць техніки)", "Краще утриматися, техніку бачив, но", - пишуть вони.