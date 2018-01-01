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Дорожний колапс у Луцьку: місто в заторах, повідомили про щонайменше 7 аварій. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Дорожний колапс у Луцьку: місто в заторах, повідомили про щонайменше 7 аварій. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
У Луцьку через поганий стан проїжджої частини вулиць виник справжній колапс. Патрульним повідомили про 7 ДТП в різних районах міста.

"У місті можливі затори та ускладнення руху, дуже слизько! Наразі одночасно фіксується 7 повідомлень про ДТП в різних районах. Будьте взаємно ввічливими!" - кажуть в управлінні патрульної поліції у Волинській області.

Водії у Facebook радять колегам без крайньої потреби не виїжджати.

"Сидіть краще вдома. Комунальники не особо справляються", "Завтра про звітують, що в ночі (коли вся каша замерзне) працювало 30 одиниць техніки)", "Краще утриматися, техніку бачив, но", - пишуть вони.


ДТП на вулиці Рівненській
ДТП на вулиці Рівненській
ДТП на вулиці Рівненській
ДТП на вулиці Рівненській

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Теги: вибір редактора, дорога, проблема
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