У двох селах на Волині горіли будинки
Сьогодні, 14:27
У Камінь-Каширському районі за минулу добу рятувальники двічі виїжджали на пожежі.
Про це повідомляє Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
Так, 20 березня о 23:40 у селі Хотешів горів дерев'яного будинок. Пожежу було ліквідовано місцевими мешканцями до прибуття пожежників.
А 21 березня о 03:42 працівники служби порятунку здійснили виїзд на пожежу житлового будинку у селі Грудки. Пожежу було локалізовано о 04:05 та повністю ліквідовано о 04:15.
Обидва випадки загоряння, за попередньою інформацією, трапилися через насправність пічного опалення.
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Про це повідомляє Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.
Так, 20 березня о 23:40 у селі Хотешів горів дерев'яного будинок. Пожежу було ліквідовано місцевими мешканцями до прибуття пожежників.
А 21 березня о 03:42 працівники служби порятунку здійснили виїзд на пожежу житлового будинку у селі Грудки. Пожежу було локалізовано о 04:05 та повністю ліквідовано о 04:15.
Обидва випадки загоряння, за попередньою інформацією, трапилися через насправність пічного опалення.
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