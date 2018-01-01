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У двох селах на Волині горіли будинки

У двох селах на Волині горіли будинки
У Камінь-Каширському районі за минулу добу рятувальники двічі виїжджали на пожежі.

Про це повідомляє Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.

Так, 20 березня о 23:40 у селі Хотешів горів дерев'яного будинок. Пожежу було ліквідовано місцевими мешканцями до прибуття пожежників.

А 21 березня о 03:42 працівники служби порятунку здійснили виїзд на пожежу житлового будинку у селі Грудки. Пожежу було локалізовано о 04:05 та повністю ліквідовано о 04:15.

Обидва випадки загоряння, за попередньою інформацією, трапилися через насправність пічного опалення.

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Теги: пожежа, Волинь
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