У двох селах на Волині горіли будинки





Про це



Так, 20 березня о 23:40 у селі Хотешів горів дерев'яного будинок. Пожежу було ліквідовано місцевими мешканцями до прибуття пожежників.



А 21 березня о 03:42 працівники служби порятунку здійснили виїзд на пожежу житлового будинку у селі Грудки. Пожежу було локалізовано о 04:05 та повністю ліквідовано о 04:15.



Обидва випадки загоряння, за попередньою інформацією, трапилися через насправність пічного опалення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камінь-Каширському районі за минулу добу рятувальники двічі виїжджали на пожежі.Про це повідомляє Камінь-Каширський РВ УДСНС України у Волинській області.Так, 20 березня о 23:40 у селі Хотешів горів дерев'яного будинок. Пожежу було ліквідовано місцевими мешканцями до прибуття пожежників.А 21 березня о 03:42 працівники служби порятунку здійснили виїзд на пожежу житлового будинку у селі Грудки. Пожежу було локалізовано о 04:05 та повністю ліквідовано о 04:15.Обидва випадки загоряння, за попередньою інформацією, трапилися через насправність пічного опалення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію