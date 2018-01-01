Луцьку горілку продають в Європі по 450 гривень за пляшку





Фото українського продукту на прилавках магазину у Німеччині виклав у мережу Facebook лучанин Олександр Темчук.



«Гортаю фейсбук… Скрізь зрада… Чому не пишете про успіхи?» - пише чоловік. Він зауважує, що нещодавно повернувся із Німеччини.



«І хочу сказати, що був приємно вражений, коли на прилавку супермаркету побачив ЛУЦЬКУ горілку! Наша продукція з Луцька в Європі! Значить, якість відповідна. Хоча я ще не пробував. Хай за 14 євро німці купують. В луцьких супермаркетах можна купити за 2,5 євро», - додає Teмчук.







Нагадаємо, експорт горілки, яку виробляють у Луцьку, до Німеччини



Інформаційне агентство ВолиньPost поцікавилося у директора луцького заводу «Укрспирту» Дениса Шмарова щодо того, як продається горілка «Старожитня» на європейському ринку.



Відгуки про луцьку продукцію від європейських партнерів заводу - компанії «Maxifood» - дуже позитивні. Мовляв, була створена фокус-команда, яка відзначила якість луцької горілки та нині йде мова про повторні замовлення, - розповів Шмаров.



Крім того планується участь в ярмарках і виставках, під час яких рекламуватимуть луцьку продукцію.



Також Денис Шмаров пояснив, що різниця в ціні горілки в Німеччині та Україні виникає через декілька чинників. «Це передусім витрати на логістику, акцизний податок, який в Німеччині дуже великий, в районі 6-7 євро на літру, і націнка торгової точки», - пояснив посадовець.



Окремо він відзначив, що нова продукція заводу стає все популярнішою серед споживачів на Волині. «Наші диструб'ютори охопили і великі мережі супермаркетів, і дрібні торгові точки. Щодня мережа магазинів, де продають горілку торгових марок «Старожитня» та «Наша Воля» зростає. Нам приємно, що лучани підтримують нас, адже ми всі працюємо на благо Волині і справно платимо податки в бюджет», - додав Денис Шмаров.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Горілку торгової марки «Старожитня», яку виробляють на Луцькому МДП ДП «Укрспирт», у німецьких супермаркетах продають по 14 євро.Фото українського продукту на прилавках магазину у Німеччині виклав у мережу Facebook лучанин«Гортаю фейсбук… Скрізь зрада… Чому не пишете про успіхи?» - пише чоловік. Він зауважує, що нещодавно повернувся із Німеччини.«І хочу сказати, що був приємно вражений, коли на прилавку супермаркету побачив ЛУЦЬКУ горілку! Наша продукція з Луцька в Європі! Значить, якість відповідна. Хоча я ще не пробував. Хай за 14 євро німці купують. В луцьких супермаркетах можна купити за 2,5 євро», - додає Teмчук.Нагадаємо, експорт горілки, яку виробляють у Луцьку, до Німеччини розпочали цього року поцікавилося у директора луцького заводу «Укрспирту»щодо того, як продається горілка «Старожитня» на європейському ринку.Відгуки про луцьку продукцію від європейських партнерів заводу - компанії «Maxifood» - дуже позитивні. Мовляв, була створена фокус-команда, яка відзначила якість луцької горілки та нині йде мова про повторні замовлення, - розповів Шмаров.Крім того планується участь в ярмарках і виставках, під час яких рекламуватимуть луцьку продукцію.Також Денис Шмаров пояснив, що різниця в ціні горілки в Німеччині та Україні виникає через декілька чинників. «Це передусім витрати на логістику, акцизний податок, який в Німеччині дуже великий, в районі 6-7 євро на літру, і націнка торгової точки», - пояснив посадовець.Окремо він відзначив, що нова продукція заводу стає все популярнішою серед споживачів на Волині. «Наші диструб'ютори охопили і великі мережі супермаркетів, і дрібні торгові точки. Щодня мережа магазинів, де продають горілку торгових марок «Старожитня» та «Наша Воля» зростає. Нам приємно, що лучани підтримують нас, адже ми всі працюємо на благо Волині і справно платимо податки в бюджет», - додав Денис Шмаров.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію