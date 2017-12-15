В Україні буде рік французької мови
Сьогодні, 17:58
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в Україні з 1 вересня розпочнеться рік французької мови.
Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на Twitter міністра.
Нагадаємо, що 9 березня 2018-го Президент України Петро Порошенко заявив про намір підписати указ про десятирічну програму зміцнення державного статусу української мови. Тоді він сказав, що отримав кілька звернень щодо оголошення 2018-го року «роком української мови».
У листопаді 2015-го Порошенко підписав указ, яким оголосив 2016 рік «Роком англійської мови в Україні».
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Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на Twitter міністра.
Нагадаємо, що 9 березня 2018-го Президент України Петро Порошенко заявив про намір підписати указ про десятирічну програму зміцнення державного статусу української мови. Тоді він сказав, що отримав кілька звернень щодо оголошення 2018-го року «роком української мови».
У листопаді 2015-го Порошенко підписав указ, яким оголосив 2016 рік «Роком англійської мови в Україні».
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