В Україні буде рік французької мови

Павло Клімкін заявив, що в Україні з 1 вересня розпочнеться рік французької мови.



Про це повідомляє



Нагадаємо, що 9 березня 2018-го Президент України Петро Порошенко заявив про намір підписати указ про десятирічну програму зміцнення державного статусу української мови. Тоді він сказав, що отримав кілька звернень щодо оголошення 2018-го року «роком української мови».



У листопаді 2015-го Порошенко підписав указ, яким оголосив 2016 рік «Роком англійської мови в Україні».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр закордонних справ Українизаявив, що в Україні з 1 вересня розпочнеться рік французької мови.Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на Twitter міністра.Нагадаємо, що 9 березня 2018-го Президент Українизаявив про намір підписати указ про десятирічну програму зміцнення державного статусу української мови. Тоді він сказав, що отримав кілька звернень щодо оголошення 2018-го року «роком української мови».У листопаді 2015-го Порошенко підписав указ, яким оголосив 2016 рік «Роком англійської мови в Україні».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію