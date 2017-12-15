вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні буде рік французької мови

В Україні буде рік французької мови
Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що в Україні з 1 вересня розпочнеться рік французької мови.

Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на Twitter міністра.

Нагадаємо, що 9 березня 2018-го Президент України Петро Порошенко заявив про намір підписати указ про десятирічну програму зміцнення державного статусу української мови. Тоді він сказав, що отримав кілька звернень щодо оголошення 2018-го року «роком української мови».

У листопаді 2015-го Порошенко підписав указ, яким оголосив 2016 рік «Роком англійської мови в Україні».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Франція, іноземна мова, міністерство закордонних справ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Нас знищують: луцькі підприємці благають відмінити скандальне рекламне рішення
«УКРОП» та податкова влаштували шалений тиск на мене, - луцький депутат
Дорожний колапс у Луцьку: місто в заторах, повідомили про щонайменше 7 аварій
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні буде рік французької мови
Сьогодні, 17:58
Що задекларував радник в.о. Луцького міського голови Миронюк
Сьогодні, 17:55
У Луцьку виступить рок-гурт «АССА»
Сьогодні, 17:46
Луцьку горілку продають в Європі по 450 гривень за пляшку
Сьогодні, 17:37
«PremierCity» дарує малюкам безкоштовні розваги на роликах
Сьогодні, 17:37
Схожі новини
Жахлива аварія у Франції: загинуло 6 дітей Жахлива аварія у Франції: загинуло 6 дітей
15 грудень, 2017, 14:35
У Парижі відкрили ресторан для нудистів У Парижі відкрили ресторан для нудистів
05 листопад, 2017, 18:14
У Франції чоловік убив дружину з двома дітьми на вокзалі У Франції чоловік убив дружину з двома дітьми на вокзалі
11 вересень, 2017, 08:57
Україна затримала француза, який украв мільйони Україна затримала француза, який украв мільйони
20 серпень, 2017, 16:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Діти мають прокидатись з думкою «Ура! Я йду в садочок», - Валентина Галущак
20 березень, 12:30
 2
Волинські екологи пояснили, як правильно годувати птахів
20 березень, 22:04
 1
Дорожний колапс у Луцьку: місто в заторах, повідомили про щонайменше 7 аварій
20 березень, 17:44
 1
Подарунки та щасливі гості: як луцький «Магазин Упаковки» святкував день народження*
20 березень, 13:00
 1
У Луцьку - прощальний концерт «Замку Любарта». ВІДЕО
20 березень, 11:09
 1
Медіа
відео
1/8