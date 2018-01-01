Четвертого із «заборольських розбійників» взяли під варту

Останньому із чотирьох затриманих у Заборолі чоловіків, яким інкримінують вчинення низки тяжких злочинів, серед яких викрадення, змінили домашній арешт на тримання під вартою.Судове засідання з обрання запобіжного заходу відбулося 21 березня.Нагадаємо, трьом чоловікам, яких затримали 18 березня у селі Забороль за звинуваченнями у злочинах, передбачених 5-ма статтями ККУ,. Ще одного відпустили під домашній арешт.Під час брифінгу в ГУ НП у Волинській області 21 березня начальник слідчого управліннязауважив, що стосовно цього чоловіка суд знову розглядатиме обрання міри запобіжного заходу. Адже слідчі з’ясували його причетність та затримали через інший епізод.Тож нині у судовому засіданні чоловіку фактично вдруге обирали міру запобіжного заходу.Вперше його затримали 19 березня, а 20 березня повідомили про підозру за низкою статей, які передбачають вчинення тяжких злочинів.Причетність підозрюваного підтверджують докази, протоколи допитів потерпілих, результати опізнання тощо. За словами слідчої, є достатньо підстав вважати, що чоловік може переховуватися від слідства, незаконно впливати на потерпілих, членів їх сімей тощо. Є й ризик того, що він може вчинити інше кримінальне правопорушення, адже й нині його підозрюють у вчиненні тяжких злочинів, санкції яких передбачають до 10 років позбавлення волі. Слідство клопотало про найвищу міру запобіжного заходу, тому вже призначений йому раніше домашній арешт просили замінити на тримання під вартою на 60 діб без можливості призначення застави.«Я вважаю, що домашнього арешту було досить, бо я не збираюся переховуватися чи заважати слідчим», - сказав підозрюваний. До слова, він відмовився давати свідчення.Його захисникзауважив, що клопотання стосується зміни запобіжного заходу. У такому випадку обов’язково мають озвучувати обставини, які змінилися після прийняття попереднього запобіжного заходу. Однак нових даних чи ризиків він так і не почув. Озвучене, мовляв, вже повідомляли під час обрання домашнього арешту. На думку адвоката, саме такого запобіжного заходу й достатньо для його підзахисного. Адже чоловік сам озвучив, що не збирається якимось чином впливати на слідство.Адвокат вважає, що останнє затримання його підзахисного вже після присудження йому домашнього арешту незаконне, бо він не вчиняв жодного правопорушення.Суддязапитав у слідчої, що стало підставою для подання нового клопотання. За її словами, повторно допитали одного із потерпілих, який повідомив нові обставини вчинення правопорушення підозрюваним. Тож тепер підозрюваному інкримінують вчинення ще й інших правопорушень.Наприклад, у ході досудового розслідування встановили, що підозрюваний вчинив правопорушення, передбачене частиною 2 статті 127 та частиною 3 статті 189 стосовно обох потерпілих. Потерпілий на допиті повідомив, що підозрюваний наносив удари, чоловіків били лопатою, разом із іншими вимагав 5 тисяч доларів, а також перереєструвати автомобіль. Окрім того, вона наголосила, що підозрюваного вважають виконавцем та співучасником вказаних злочинів. Прокурордодав, що у ході розслідування встановлюють нові й нові обставини.Зрештою, суддя оголосив ухвалу – клопотання про зміну запобіжного заходу задовольнив повністю. Таким чином, домашній арешт для підозрюваного змінили на тримання під вартою терміном на 60 днів – до 20 травня 2018 року без визначення розміру застави.