вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО

Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Президент України Петро Порошенко відвідає Волинь 23 березня.

Про це повідомили у Волинській ОДА.

"У п’ятницю, 23 березня 2018 року, у рамках робочого візиту на Волинь прибуде Президент України Петро Порошенко. Зокрема, Глава держави візьме участь у нараді з активом краю", - інформують в облдержадміністрації.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Порошенко приїде представляти нового голову ОДА, яким буде перший заступник голови Київської ОДА Олександр Савченко.

Попередньо відомо, що захід розпочнеться о 16:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Петро Порошенко, Луцьк, Волинська ОДА, вибір редактора
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Хто і для чого «вбиває» рекламний бізнес у Луцьку
Нас знищують: луцькі підприємці благають відмінити скандальне рекламне рішення
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Рада проголосувала за арешт Савченко
Сьогодні, 13:50
У Луцьку хлопець обморозив ноги, бо гуляв у кросівках
Сьогодні, 13:50
Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 13:48
На Волині в пожежі згоріла покійниця. ФОТО
Сьогодні, 13:46
Розслідування щодо Савченко: оприлюднили докази. ВІДЕО
Сьогодні, 13:42
Схожі новини
Плакати з депутатами, які «вкрали» землю: реакція лучан у Facebook Плакати з депутатами, які «вкрали» землю: реакція лучан у Facebook
15 березень, 11:45
«Земельна» комісія Луцькради дозволила будівництво на скандальній ділянці «Земельна» комісія Луцькради дозволила будівництво на скандальній ділянці
25 лютий, 13:18
«Це підтверджує непрофесіоналізм «УКРОПу», - експерт про стрімке здорожчання реклами в Луцьку «Це підтверджує непрофесіоналізм «УКРОПу», - експерт про стрімке здорожчання реклами в Луцьку
23 лютий, 11:14
Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно» Експерт: Підвищення проїзду в Луцьку роблять «таємно»
13 лютий, 12:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині шукають свідків смертельної ДТП
Сьогодні, 14:25
 0
У центрі Луцька зіткнулися маршрутки – 7-ро людей у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 14:11
 0
Рада проголосувала за арешт Савченко
Сьогодні, 13:50
 0
У Луцьку хлопець обморозив ноги, бо гуляв у кросівках
Сьогодні, 13:50
 0
Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 13:48
 0
Медіа
відео
1/8