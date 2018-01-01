Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО

Петро Порошенко відвідає Волинь 23 березня.



Про це повідомили у Волинській ОДА.



"У п’ятницю, 23 березня 2018 року, у рамках робочого візиту на Волинь прибуде Президент України Петро Порошенко. Зокрема, Глава держави візьме участь у нараді з активом краю", - інформують в облдержадміністрації.



Нагадаємо, раніше повідомляли, що Порошенко приїде представляти нового голову ОДА, яким



Попередньо відомо, що захід розпочнеться о 16:00.

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