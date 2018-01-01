Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 13:48
Президент України Петро Порошенко відвідає Волинь 23 березня.
Про це повідомили у Волинській ОДА.
"У п’ятницю, 23 березня 2018 року, у рамках робочого візиту на Волинь прибуде Президент України Петро Порошенко. Зокрема, Глава держави візьме участь у нараді з активом краю", - інформують в облдержадміністрації.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що Порошенко приїде представляти нового голову ОДА, яким буде перший заступник голови Київської ОДА Олександр Савченко.
Попередньо відомо, що захід розпочнеться о 16:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у Волинській ОДА.
"У п’ятницю, 23 березня 2018 року, у рамках робочого візиту на Волинь прибуде Президент України Петро Порошенко. Зокрема, Глава держави візьме участь у нараді з активом краю", - інформують в облдержадміністрації.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що Порошенко приїде представляти нового голову ОДА, яким буде перший заступник голови Київської ОДА Олександр Савченко.
Попередньо відомо, що захід розпочнеться о 16:00.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Рада проголосувала за арешт Савченко
Сьогодні, 13:50
У Луцьку хлопець обморозив ноги, бо гуляв у кросівках
Сьогодні, 13:50
Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Сьогодні, 13:48
На Волині в пожежі згоріла покійниця. ФОТО
Сьогодні, 13:46
Розслідування щодо Савченко: оприлюднили докази. ВІДЕО
Сьогодні, 13:42