На Волині шукають свідків смертельної ДТП
Сьогодні, 14:25
На Волині розшукують очевидців дорожньо-транспортної пригоди, котра трапилась 15 листопада 2017-го року у селищі Голоби.
Про це йдеться у листі, котрий надійшов на електронну скриньку інформаційного агентства «ВолиньPost».
«Прошу зголоситися очевидців дорожньо-транспортної пригоди, що мала місце 15.11.2017 року у вечірню пору в селищі Голоби Ковельського району, за участю автомобіля ЗИЛ 131 (лісовоз) та автомобіля Мерседес Е200, внаслідок чого загинули троє людей в тому числі голова селищної ради смт. Шацьк», - йдеться у повідомленні.
Звертатися просимо за наступними номерами телефонів:
067-446-31-96 - Сергій
096-165-86-21 - Людмила
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Про це йдеться у листі, котрий надійшов на електронну скриньку інформаційного агентства «ВолиньPost».
«Прошу зголоситися очевидців дорожньо-транспортної пригоди, що мала місце 15.11.2017 року у вечірню пору в селищі Голоби Ковельського району, за участю автомобіля ЗИЛ 131 (лісовоз) та автомобіля Мерседес Е200, внаслідок чого загинули троє людей в тому числі голова селищної ради смт. Шацьк», - йдеться у повідомленні.
Звертатися просимо за наступними номерами телефонів:
067-446-31-96 - Сергій
096-165-86-21 - Людмила
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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