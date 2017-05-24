Порошенко в Луцьку назвав гідну заробітну плату

Президент України Петро Порошенко в Луцьку частину свого виступу присвятив темі заробітної плати.Візит глави держави відбувся 23 березня.Зокрема, він пригадав, що за останній час мінімальна заробітна плата збільшилася до 3,6 тисячі гривень, а скоро ця сума становитиме 4 тисячі.Також президент додав, що раніше не вірили, що реально реалізувати таке підвищення і що воно може створити труднощі в економіці. Однак, відзначив Порошенко, цього не сталося.Крім того він заявив, що гідна мінімальна зарплата в Україні має становити 10 тисяч гривень.