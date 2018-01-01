Порошенко: Гунчику запропонували «цікаву» роботу

Петро Порошенко заявив, що вже екс-голові Волинської ОДА Володимиру Гунчику запропонували "цікаву" роботу.



Про це йшлося під час його



Так, глава держави подякував Гунчику за роботу. Мовляв, він прийшов на посаду голови ОДА в непростий час і виконав поставлені завдання.



Також Порошенко повідомив, що екс-губернатору запропонували нову роботу і він погодився. "Але Волинь дуже близька до мого серця", - мовив Порошенко.

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