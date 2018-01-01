Порошенко: Гунчику запропонували «цікаву» роботу
Сьогодні, 15:17
Президент України Петро Порошенко заявив, що вже екс-голові Волинської ОДА Володимиру Гунчику запропонували "цікаву" роботу.
Про це йшлося під час його візиту до Луцька 23 березня.
Так, глава держави подякував Гунчику за роботу. Мовляв, він прийшов на посаду голови ОДА в непростий час і виконав поставлені завдання.
Також Порошенко повідомив, що екс-губернатору запропонували нову роботу і він погодився. "Але Волинь дуже близька до мого серця", - мовив Порошенко.
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Про це йшлося під час його візиту до Луцька 23 березня.
Так, глава держави подякував Гунчику за роботу. Мовляв, він прийшов на посаду голови ОДА в непростий час і виконав поставлені завдання.
Також Порошенко повідомив, що екс-губернатору запропонували нову роботу і він погодився. "Але Волинь дуже близька до мого серця", - мовив Порошенко.
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