Волинь отримала нового губернатора. ОФІЦІЙНО

Петро Порошенко представив нового голову Волинської обласної державної адміністрації. Ним став Олександр Савченко.



Це сталося в стінах адміністрації 23 березня під час візиту на Волинь Президента України.



«Я його знаю, думаю, вже років 18. Це є професійна, рішуча, патріотична, дуже грамотна та дуже обдарована людина», – сказав Порошенко. Мовляв, він має підтримати тенденції, започатковані Володимиром Гунчиком. Президент висловив впевненість в тому, що в області має бути порядок з бурштином. «Хто захоче бавитися – получить по руках», – сказав президент.



Савченко – генерал-лейтенант, який раніше перебував на посаді заступника Міністра МВС України та обіймав посаду першого заступника голови Київської ОДА.



Довідково:



Савченко Олександр Ілліч народився 5 серпня 1957 року в с. Нижні Верещаки Олександрівського району Кіровоградської області.



1979 року закінчив Кіровоградський інститут сільськогосподарського машинобудування (факультет «Будівельні та шляхові машини і устаткування»), здобувши кваліфікацію інженера-механіка. У 1994 році закінчив Українську академію внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство», здобув кваліфікацію юриста.



У 1979 році працював механіком РМЦ Красноярського виробничого об`єднання «Залізобетон».



З 1979 по 1981 рік служив у лавах Збройних Сил України.



З 1981 по 1984 рік працював інженером автогосподарства ГОЗО УВС м. Києва.



З 1984 по 2005 рік проходив службу в органах внутрішніх справ України.



З 2005 по 2007 рік – директор Департаменту Державної служби охорони Міністерства внутрішніх справ України.



З 2007 по 2010 рік працював заступником Міністра внутрішніх справ України – начальником міліції громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України.



З 2012 по 2014 рік працював помічником-консультантом народного депутата України Развадовського В.Й. У 2014 році також працював директором Департаменту економічної безпеки та управління ризиками Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».



З 2014 по 2016 – директор Департаменту економічної, промислової, інформаційної безпеки та управління ризиками Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».



18 січня 2017 року № 9-к Савченка Олександра Ілліча призначено на посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.



Савченко Олександр Ілліч має науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.



Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, має почесне звання «Заслужений юрист України».



Нагадаємо, про можливе призначення на Волинь Савченка вперше Ігоря Гузя. Пізніше ЗМІ

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