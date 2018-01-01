Аварія в Луцьку: в легковика розтрощений «передок»





ДТП трапилася 23 березня. Фото з місця події опублікували у Facebook.



Місце події - вулиця Львівська.



З фото видно, що під час аварії легковик врізався у мікроавтобус.



В легковика - значно пошкоджена передня частина автомобіля.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку сталася аварія, під час якої зіткнулися легковик і мікроавтобус.ДТП трапилася 23 березня. Фото з місця події опублікували у Facebook.Місце події - вулиця Львівська.З фото видно, що під час аварії легковик врізався у мікроавтобус.В легковика - значно пошкоджена передня частина автомобіля.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію