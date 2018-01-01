Аварія в Луцьку: в легковика розтрощений «передок»
Сьогодні, 15:43
У Луцьку сталася аварія, під час якої зіткнулися легковик і мікроавтобус.
ДТП трапилася 23 березня. Фото з місця події опублікували у Facebook.
Місце події - вулиця Львівська.
З фото видно, що під час аварії легковик врізався у мікроавтобус.
В легковика - значно пошкоджена передня частина автомобіля.
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ДТП трапилася 23 березня. Фото з місця події опублікували у Facebook.
Місце події - вулиця Львівська.
З фото видно, що під час аварії легковик врізався у мікроавтобус.
В легковика - значно пошкоджена передня частина автомобіля.
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