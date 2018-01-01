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Аварія в Луцьку: в легковика розтрощений «передок»

Аварія в Луцьку: в легковика розтрощений «передок»
У Луцьку сталася аварія, під час якої зіткнулися легковик і мікроавтобус.

ДТП трапилася 23 березня. Фото з місця події опублікували у Facebook.

Місце події - вулиця Львівська.

З фото видно, що під час аварії легковик врізався у мікроавтобус.

В легковика - значно пошкоджена передня частина автомобіля.

Аварія в Луцьку: в легковика розтрощений «передок»

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк
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