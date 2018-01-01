«Я стану для вас своїм», - новий голова Волинської ОДА

Новий голова Волинської обласної держадміністраціїподякував своєму попереднику за здобутки та пообіцяв стати «своїм» для тих, хто готовий працювати на результат.Про це йшлося під час зустрічі у Волинській ОДА 23 березня.Після вручення посвідчення Президентом зачитали указ про призначення Савченка на посаду очільника ОДА. Згодом новий очільник Волині подякував«Я вдячний Володимиру Петровичу… за те, що він залишає великі здобутки, заплановані великі реалізації і завданням буде їх успішно реалізувати», - сказав Савченко, зауваживши, що йтиметься, можливо, навіть про стисліші терміни.Опісля він подякував Президентові за поставлені завдання, а тоді звернувся до залу.«Я не буду зараз нікого переконувати, нікого завіряти. Я знаю одне: в цьому залі сидять однодумці. В цьому залі сидять люди, які свідомо прийшли на ниву служіння народу і служіння Україні, тому для нас немає іншого шляху вперед. Тому я скажу чесно – я буду для вас, я стану для вас своїм, особливо для тих, хто прийшли добитися результатів», - сказав Савченко.Він подякувавза можливість ще послужити країні, а закінчив промову гаслом «Слава Україні!». Зал відповів «Героям слава!» та вітав слова нового губернатора гучними оплесками.Нагадаємо, 23 березня до ЛуцькаПетро Порошенко. У рамках візиту він подякував попередньому очільнику ОДА Володимиру Гунчику, якому, таВолині - Олександра Савченка.