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На Волині в лісі загинув чоловік

На Волині в лісі загинув чоловік
23 березня в Горохівському лісництві трапилась біда. У лісі загинув мешканець с. Мирне.

"Трухлява осика впала на людину, від удару, який прийшовся на голову, чоловік помер. Чоловіки самі пішли до лісу назбирати дров’яної деревини. Не зрізати, не рубати. Назбирати у лісі", - повідомив начальник ВОУЛМГ Олександр Кватирко.

"Старе дерево стало причиною смерті людини. Непоправима втрата для родини і близьких. Співчуваємо. І просимо усіх, хто відправляється до лісу, люди, будь ласка, будьте обережні! Заготівля деревини не є безпечною роботою. Ліс забрав життя не одного лісівника. Тут навіть спецзасоби і спецодяг не завжди допомагають".

"Такі випадки, як на горохівщині, просто рвуть на частини кожного, хто знає не тільки «прєлєсті», а й іншу зворотну сторону того, що таїть у собі ліс. Ми так багато зараз говоримо про те, що санітарні рубки – це тільки спекуляції, що не треба чіпати старих дерев у заповідниках, що природа із усім справиться сама. Ми багато робили, робимо і будемо робити для відновлення лісів. Що робити із людськими життями?"

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Теги: ліс, смерть
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