На Волині в лісі загинув чоловік

23 березня в Горохівському лісництві трапилась біда. У лісі загинув мешканець с. Мирне."Трухлява осика впала на людину, від удару, який прийшовся на голову, чоловік помер. Чоловіки самі пішли до лісу назбирати дров’яної деревини. Не зрізати, не рубати. Назбирати у лісі", - повідомив начальник ВОУЛМГ"Старе дерево стало причиною смерті людини. Непоправима втрата для родини і близьких. Співчуваємо. І просимо усіх, хто відправляється до лісу, люди, будь ласка, будьте обережні! Заготівля деревини не є безпечною роботою. Ліс забрав життя не одного лісівника. Тут навіть спецзасоби і спецодяг не завжди допомагають"."Такі випадки, як на горохівщині, просто рвуть на частини кожного, хто знає не тільки «прєлєсті», а й іншу зворотну сторону того, що таїть у собі ліс. Ми так багато зараз говоримо про те, що санітарні рубки – це тільки спекуляції, що не треба чіпати старих дерев у заповідниках, що природа із усім справиться сама. Ми багато робили, робимо і будемо робити для відновлення лісів. Що робити із людськими життями?"