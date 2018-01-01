вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині впроваджують Нову українську школу

У місті на Волині впроваджують Нову українську школу
Кожен першокласник 2018-2019 навчального року у Маневицькому районі не тільки буде навчатись за новим стандартом, а й зайде в сучасний клас з новими партами, з новим навчальним обладнанням.

Над реалізацією цього проекту на сьогодні активно працює відділ освіти Маневицької РДА, - інформує голова Маневицької РДА на своїй сторінці у Facebook.

У відділі освіти з керівниками закладів освіти обговорили створення умов щодо забезпечення Нової української школи:

- закупівлю одномісних парт (колір кожна школа обирала за власними уподобаннями),
- шкафчики для індивідуальних речей кожного учня та навчально-методичного матеріалу;
- перелік роздаткового та демонстраційного матеріалів;
- технічного обладнання;
- килимків-пазлів;
- меблів для комунікативних зон,тощо.

Для цих цілей в районі спрямовано 2,5 мільйона гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: школа, Маневиччі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Миколаєві горіло тролейбусне депо
Сьогодні, 11:01
Пробудження природи: луцькі пернаті в об'єктиві фотографа
Сьогодні, 10:33
У місті на Волині впроваджують Нову українську школу
Сьогодні, 10:20
Держава має захищати людей від терористів і зброї, - Наливайченко*
Сьогодні, 09:13
У Києві на приватній стайні виявили заморених голодом коней. ВІДЕО
Сьогодні, 09:12
Схожі новини
«StrikeCity» започаткував мобільну школу боулінгу. ФОТО «StrikeCity» започаткував мобільну школу боулінгу. ФОТО
23 березень, 12:33
Волиняни розчарувалися у владі і самі збирають гроші на нову школу Волиняни розчарувалися у владі і самі збирають гроші на нову школу
23 березень, 00:19
У Луцьку просять 150 тисяч на ремонт шкільного туалету У Луцьку просять 150 тисяч на ремонт шкільного туалету
21 березень, 10:52
Стрілянина в школі Росії: постраждали 7 учнів Стрілянина в школі Росії: постраждали 7 учнів
21 березень, 10:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині затримали годинникового контрабандиста
Сьогодні, 11:16
 0
У Миколаєві горіло тролейбусне депо
Сьогодні, 11:01
 0
Пробудження природи: луцькі пернаті в об'єктиві фотографа
Сьогодні, 10:33
 0
У місті на Волині впроваджують Нову українську школу
Сьогодні, 10:20
 0
Держава має захищати людей від терористів і зброї, - Наливайченко*
Сьогодні, 09:13
 0
Медіа
відео
1/8