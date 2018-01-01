У місті на Волині впроваджують Нову українську школу





Над реалізацією цього проекту на сьогодні активно працює відділ освіти Маневицької РДА, - інформує голова Маневицької РДА на своїй сторінці у



У відділі освіти з керівниками закладів освіти обговорили створення умов щодо забезпечення Нової української школи:



- закупівлю одномісних парт (колір кожна школа обирала за власними уподобаннями),

- шкафчики для індивідуальних речей кожного учня та навчально-методичного матеріалу;

- перелік роздаткового та демонстраційного матеріалів;

- технічного обладнання;

- килимків-пазлів;

- меблів для комунікативних зон,тощо.



Для цих цілей в районі спрямовано 2,5 мільйона гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кожен першокласник 2018-2019 навчального року у Маневицькому районі не тільки буде навчатись за новим стандартом, а й зайде в сучасний клас з новими партами, з новим навчальним обладнанням.Над реалізацією цього проекту на сьогодні активно працює відділ освіти Маневицької РДА, - інформує голова Маневицької РДА на своїй сторінці у Facebook У відділі освіти з керівниками закладів освіти обговорили створення умов щодо забезпечення Нової української школи:- закупівлю одномісних парт (колір кожна школа обирала за власними уподобаннями),- шкафчики для індивідуальних речей кожного учня та навчально-методичного матеріалу;- перелік роздаткового та демонстраційного матеріалів;- технічного обладнання;- килимків-пазлів;- меблів для комунікативних зон,тощо.Для цих цілей в районі спрямовано 2,5 мільйона гривень.

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