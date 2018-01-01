У місті на Волині впроваджують Нову українську школу
Сьогодні, 10:20
Кожен першокласник 2018-2019 навчального року у Маневицькому районі не тільки буде навчатись за новим стандартом, а й зайде в сучасний клас з новими партами, з новим навчальним обладнанням.
Над реалізацією цього проекту на сьогодні активно працює відділ освіти Маневицької РДА, - інформує голова Маневицької РДА на своїй сторінці у Facebook.
У відділі освіти з керівниками закладів освіти обговорили створення умов щодо забезпечення Нової української школи:
- закупівлю одномісних парт (колір кожна школа обирала за власними уподобаннями),
- шкафчики для індивідуальних речей кожного учня та навчально-методичного матеріалу;
- перелік роздаткового та демонстраційного матеріалів;
- технічного обладнання;
- килимків-пазлів;
- меблів для комунікативних зон,тощо.
Для цих цілей в районі спрямовано 2,5 мільйона гривень.
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Над реалізацією цього проекту на сьогодні активно працює відділ освіти Маневицької РДА, - інформує голова Маневицької РДА на своїй сторінці у Facebook.
У відділі освіти з керівниками закладів освіти обговорили створення умов щодо забезпечення Нової української школи:
- закупівлю одномісних парт (колір кожна школа обирала за власними уподобаннями),
- шкафчики для індивідуальних речей кожного учня та навчально-методичного матеріалу;
- перелік роздаткового та демонстраційного матеріалів;
- технічного обладнання;
- килимків-пазлів;
- меблів для комунікативних зон,тощо.
Для цих цілей в районі спрямовано 2,5 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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