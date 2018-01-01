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Чи потрібне Lego в школах? Точка зору луцької активістки

Чи потрібне Lego в школах? Точка зору луцької активістки
Координатор Соціальної програми "Ми Свідомі" Громадського Руху "СВІДОМІ" Христина Назар підтримала використання конструкторів Lego в початковий класів.

Як і мультиборди, які популяризує команда Руху, конструктори це ті прилади, які допомагають дітям опановувати матеріал інтерактивно, цікаво та наочно, - вважає вона.

"Як на мене, це величезний привілей на сьогоднішній день, але маю надію, що в майбутньому такі речі стануть нормою як для учнів, так і для вчителів. Дуже добре, що освітня система змінюється", - пише активістка у Facebook.

"Тому, хочу провести паралель відносно LEGO та мультиборду - це ті прилади, які допомагають дітям опановувати матеріал інтерактивно, цікаво та наочно. При цьому вчителі мають більше можливостей застосовувати пошукові методи навчання, стимулювати дітей до навчання у більш цікавий та належний спосіб".

"З кожним днем переконуюсь, що якісна освіта в XXI столітті можлива лише за умови використання додаткових інноваційних технологій. А як ви вважаєте, чи корисна ця угода для української школи?!"

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Теги: Lego, школа, освіта
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