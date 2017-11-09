Волинський айдарівець продає ікону, аби допомогти побратиму

Руслан Кашаюк, який після повернення з війни відкрив у собі талант художника, виставив на аукціон ікону, аби допомогти зібрати кошти для "кіборга" Андрія Луцика.



Про це він написав на своїй



Зараз низку робіт Кашаюка демонструють на виставці "З перемогою в серці"



"А ще серія "АЙДАР" знову послужила для побратима, який потребує нашої підтримки, і мої земляки відгукнулись на клич. На виставці був присутній портрет Андрія Андрей Луцик і інформіція про нього. Я коротко розповів, хто такий Андрій, з чим бореться він і його сім'я Наталка Луцик. На даний момент зібрано 1400 грн. І поки буде виставка, кошти будуть збиратись і далі", - написав чоловік.



Тому Кашаюк оголосив благодійний аукціон, виручені кошти спрямують на потреби Луцика. На нього виставив ікону.



"Дошка, левкас, темпера. Робота закінчена сьогодні вночі, сьогодні освячена у храмі Казанської ікони Божої Матері.

Початкова ціна 1000 грн",- написав Кашаюк.



Нагадаємо, Андрій Луцик



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