Волинський айдарівець продає ікону, аби допомогти побратиму
Сьогодні, 22:32
Айдарівець Руслан Кашаюк, який після повернення з війни відкрив у собі талант художника, виставив на аукціон ікону, аби допомогти зібрати кошти для "кіборга" Андрія Луцика.
Про це він написав на своїй сторінці у мережі Facebook.
Зараз низку робіт Кашаюка демонструють на виставці "З перемогою в серці"
"А ще серія "АЙДАР" знову послужила для побратима, який потребує нашої підтримки, і мої земляки відгукнулись на клич. На виставці був присутній портрет Андрія Андрей Луцик і інформіція про нього. Я коротко розповів, хто такий Андрій, з чим бореться він і його сім'я Наталка Луцик. На даний момент зібрано 1400 грн. І поки буде виставка, кошти будуть збиратись і далі", - написав чоловік.
Тому Кашаюк оголосив благодійний аукціон, виручені кошти спрямують на потреби Луцика. На нього виставив ікону.
"Дошка, левкас, темпера. Робота закінчена сьогодні вночі, сьогодні освячена у храмі Казанської ікони Божої Матері.
Початкова ціна 1000 грн",- написав Кашаюк.
Нагадаємо, Андрій Луцик продовжує лікування і потребує коштів для його проведення.
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Про це він написав на своїй сторінці у мережі Facebook.
Зараз низку робіт Кашаюка демонструють на виставці "З перемогою в серці"
"А ще серія "АЙДАР" знову послужила для побратима, який потребує нашої підтримки, і мої земляки відгукнулись на клич. На виставці був присутній портрет Андрія Андрей Луцик і інформіція про нього. Я коротко розповів, хто такий Андрій, з чим бореться він і його сім'я Наталка Луцик. На даний момент зібрано 1400 грн. І поки буде виставка, кошти будуть збиратись і далі", - написав чоловік.
Тому Кашаюк оголосив благодійний аукціон, виручені кошти спрямують на потреби Луцика. На нього виставив ікону.
"Дошка, левкас, темпера. Робота закінчена сьогодні вночі, сьогодні освячена у храмі Казанської ікони Божої Матері.
Початкова ціна 1000 грн",- написав Кашаюк.
Нагадаємо, Андрій Луцик продовжує лікування і потребує коштів для його проведення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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