Савченко розкритикував чиновників з ОДА

Новий голова Волинської обласної держадміністраціїрозповів, що вже стикнуся із неналагодженою роботою.Про це йшлося під час оперативної наради 26 березня.Савченко зауважив, що вчора був День СБУ, а йому не надали жодного вітального адреса, аби привітати працівників служби. Сьогодні ж професійне свято відзначають службовці Національної Гвардії. Тож,мовляв, якщо у залі є хтось із Нацгвардійців, то він вітає їх зі святом. Однак треба вчиняти іншим чином,і голова ОДА має бути в курсі.«Я сьогодні захожу – стоїть два солдата, да, я їм руки пожав», – сказав губернатор. Мовляв, він не готовий вручати по 200-500 гривень, та має бути відповідальна людина, яка займатиметься привітальними справами.Опісля Савченко додав, що як новий губернатор вже має «осадок». «Завтра у нас міжнародний день театру. Я знову не знаю, що на завтра планувати. Це все називається культура роботи, і є люди за це відповідальні», – сказав очільник ОДА.