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Савченко розкритикував чиновників з ОДА

Савченко розкритикував чиновників з ОДА
Новий голова Волинської обласної держадміністрації Олександр Cавченко розповів, що вже стикнуся із неналагодженою роботою.

Про це йшлося під час оперативної наради 26 березня.

Савченко зауважив, що вчора був День СБУ, а йому не надали жодного вітального адреса, аби привітати працівників служби. Сьогодні ж професійне свято відзначають службовці Національної Гвардії. Тож,мовляв, якщо у залі є хтось із Нацгвардійців, то він вітає їх зі святом. Однак треба вчиняти іншим чином,і голова ОДА має бути в курсі.

«Я сьогодні захожу – стоїть два солдата, да, я їм руки пожав», – сказав губернатор. Мовляв, він не готовий вручати по 200-500 гривень, та має бути відповідальна людина, яка займатиметься привітальними справами.

Опісля Савченко додав, що як новий губернатор вже має «осадок». «Завтра у нас міжнародний день театру. Я знову не знаю, що на завтра планувати. Це все називається культура роботи, і є люди за це відповідальні», – сказав очільник ОДА.

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Теги: Олександр Савченко
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