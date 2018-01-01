Савченко розкритикував чиновників з ОДА
Сьогодні, 09:44
Новий голова Волинської обласної держадміністрації Олександр Cавченко розповів, що вже стикнуся із неналагодженою роботою.
Про це йшлося під час оперативної наради 26 березня.
Савченко зауважив, що вчора був День СБУ, а йому не надали жодного вітального адреса, аби привітати працівників служби. Сьогодні ж професійне свято відзначають службовці Національної Гвардії. Тож,мовляв, якщо у залі є хтось із Нацгвардійців, то він вітає їх зі святом. Однак треба вчиняти іншим чином,і голова ОДА має бути в курсі.
«Я сьогодні захожу – стоїть два солдата, да, я їм руки пожав», – сказав губернатор. Мовляв, він не готовий вручати по 200-500 гривень, та має бути відповідальна людина, яка займатиметься привітальними справами.
Опісля Савченко додав, що як новий губернатор вже має «осадок». «Завтра у нас міжнародний день театру. Я знову не знаю, що на завтра планувати. Це все називається культура роботи, і є люди за це відповідальні», – сказав очільник ОДА.
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Про це йшлося під час оперативної наради 26 березня.
Савченко зауважив, що вчора був День СБУ, а йому не надали жодного вітального адреса, аби привітати працівників служби. Сьогодні ж професійне свято відзначають службовці Національної Гвардії. Тож,мовляв, якщо у залі є хтось із Нацгвардійців, то він вітає їх зі святом. Однак треба вчиняти іншим чином,і голова ОДА має бути в курсі.
«Я сьогодні захожу – стоїть два солдата, да, я їм руки пожав», – сказав губернатор. Мовляв, він не готовий вручати по 200-500 гривень, та має бути відповідальна людина, яка займатиметься привітальними справами.
Опісля Савченко додав, що як новий губернатор вже має «осадок». «Завтра у нас міжнародний день театру. Я знову не знаю, що на завтра планувати. Це все називається культура роботи, і є люди за це відповідальні», – сказав очільник ОДА.
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