Савченко представив радника
Сьогодні, 09:57
Новий голова Волинської обласної держадміністрації Олександр Савченко розповів про кадрові зміни. Радником Савченка став Петро Столяр.
Про це йшлося під час оперативної наради 26 березня.
Савченко зауважив, що не має звички змінювати всіх. « Я все своє життя, переходячи з колективу в колектив, не робив змін. Немає в мене такого бажання чи такого принципу міняти людей», – сказав очільник ОДА. Мовляв, інколи таке трапляється, але якщо людина не впоралася із своїми завданнями.
Водночас він зауважив, що має не найкращі спогади про Київську ОДА. «Я не люблю паперів, я не люблю довго розмовляти. Воно має бути готове на будь-який час доби», – сказав Савченко про програму, яку йому подали для розгляду. За його словами, вона підготовлена не належно, що недопустимо. Програма, якщо її вже готують, має бути виконана належно. Це не означає, що люди мають працювати цілодобово, однак, вони мають робити це якісно.
Новий губернатор зауважив, що вже встиг познайомитися з роботою очільників деяких управлінь. Так, наприклад, начальник департаменту інфраструктури та туризму Іван Мирка, за його словами, працював навіть на вихідних.
Опісля Савченко повернувся до кадрів. За його словами відтепер в ОДА кадрами, юристами та аналітичними справами займатиметься Петро Дмитрович Столяр.
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Про це йшлося під час оперативної наради 26 березня.
Савченко зауважив, що не має звички змінювати всіх. « Я все своє життя, переходячи з колективу в колектив, не робив змін. Немає в мене такого бажання чи такого принципу міняти людей», – сказав очільник ОДА. Мовляв, інколи таке трапляється, але якщо людина не впоралася із своїми завданнями.
Водночас він зауважив, що має не найкращі спогади про Київську ОДА. «Я не люблю паперів, я не люблю довго розмовляти. Воно має бути готове на будь-який час доби», – сказав Савченко про програму, яку йому подали для розгляду. За його словами, вона підготовлена не належно, що недопустимо. Програма, якщо її вже готують, має бути виконана належно. Це не означає, що люди мають працювати цілодобово, однак, вони мають робити це якісно.
Новий губернатор зауважив, що вже встиг познайомитися з роботою очільників деяких управлінь. Так, наприклад, начальник департаменту інфраструктури та туризму Іван Мирка, за його словами, працював навіть на вихідних.
Опісля Савченко повернувся до кадрів. За його словами відтепер в ОДА кадрами, юристами та аналітичними справами займатиметься Петро Дмитрович Столяр.
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Коментарі 5
Шановний губернатор Ви навели невдалий приклад на рахунок Мирки І.І. З часом Ви взнаєте який це спеціаліст.
Шановний губернатор Ви навели невдалий приклад на рахунок Мирки І.І. Думаємо з часом Ви взнаєте який це спеціаліст.
Шановний губернатор Ви навели невдалий приклад на рахунок Мирки І.І. Думаємо з часом Ви взнаєте який це спеціаліст.
Шановний губернатор Ви навели невдалий приклад на рахунок Мирки І.І. Думаємо з часом Ви взнаєте який це спеціаліст.
Ну чого він губернатор? У нас що якась кацапська губернія? Шановні журналісти припиніть називати нашу Волинь губернією!!!
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