Лучани просять ще один маршрут із Дубнівської





Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій

«Створити додатковий маршрут «Дубнівське кільце – пр. Відродження – 40-й квартал, у зв'язку з неможливістю жителів вул. Дубнівська навіть здійснити посадку в години «пік» в м/т 251 (Підгайці-Забороль), 151(Лище-вул.Львівська)», – йдеться в ініціативі.



Підтримати петицію можна за посиланням

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