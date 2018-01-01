Лучани просять ще один маршрут із Дубнівської
Сьогодні, 10:24
Мешканці вулиці Дубнівської у Луцьку просять додатковий маршрут.
Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій
«Створити додатковий маршрут «Дубнівське кільце – пр. Відродження – 40-й квартал, у зв'язку з неможливістю жителів вул. Дубнівська навіть здійснити посадку в години «пік» в м/т 251 (Підгайці-Забороль), 151(Лище-вул.Львівська)», – йдеться в ініціативі.
Підтримати петицію можна за посиланням https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1078.
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Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій
«Створити додатковий маршрут «Дубнівське кільце – пр. Відродження – 40-й квартал, у зв'язку з неможливістю жителів вул. Дубнівська навіть здійснити посадку в години «пік» в м/т 251 (Підгайці-Забороль), 151(Лище-вул.Львівська)», – йдеться в ініціативі.
Підтримати петицію можна за посиланням https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1078.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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