вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Лучани просять ще один маршрут із Дубнівської

Лучани просять ще один маршрут із Дубнівської
Мешканці вулиці Дубнівської у Луцьку просять додатковий маршрут.

Про це йдеться в петиції, опублікованій на сайті Єдиної системи місцевих петицій
«Створити додатковий маршрут «Дубнівське кільце – пр. Відродження – 40-й квартал, у зв'язку з неможливістю жителів вул. Дубнівська навіть здійснити посадку в години «пік» в м/т 251 (Підгайці-Забороль), 151(Лище-вул.Львівська)», – йдеться в ініціативі.

Підтримати петицію можна за посиланням https://e-dem.in.ua/lutsk/Petition/View/1078.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: транспорт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучани просять ще один маршрут із Дубнівської
Сьогодні, 10:24
На Львівщині в аварії загинув військовий комісар
Сьогодні, 10:10
Савченко представив радника
Сьогодні, 09:57
Дві волинянки стали жертвами інтернет-шахраїв
Сьогодні, 09:52
Савченко розкритикував чиновників з ОДА
Сьогодні, 09:44
Схожі новини
Луцьких водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах Луцьких водіїв попереджають про ожеледицю на дорогах
20 березень, 12:28
Експерт розповів, чи потрібно підвищувати тариф на проїзд у луцьких маршрутках Експерт розповів, чи потрібно підвищувати тариф на проїзд у луцьких маршрутках
16 березень, 08:44
Розповіли, скільки грошей «витягне» з лучан новий тариф на проїзд Розповіли, скільки грошей «витягне» з лучан новий тариф на проїзд
15 березень, 17:33
Що робити з тарифом на проїзд у Луцьку: поради експертів Що робити з тарифом на проїзд у Луцьку: поради експертів
15 березень, 13:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Великий боксерський турнір у луцькому «ПортCity»: як це було. ФОТО
25 березень, 11:48
 1
Лучани просять ще один маршрут із Дубнівської
Сьогодні, 10:24
 0
На Львівщині в аварії загинув військовий комісар
Сьогодні, 10:10
 0
Савченко представив радника
Сьогодні, 09:57
 0
Дві волинянки стали жертвами інтернет-шахраїв
Сьогодні, 09:52
 0
Медіа
відео
1/8