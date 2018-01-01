Савченко розкритикував «парадні звіти»

Голова Волинської обласної держадміністраціїперейнявся загрозою підтоплення у Волинській області. Посадовець розкритикував доповіді профільних чиновників, зауваживши, що треба озвучувати реальні цифри та дії.Про це йшлося під час оперативної наради в ОДА 26 березня.Начальник обласного управління водних ресурсівдоповідав щодо небезпеки підтоплення в області. Однак звіт посадовця не вдовольнив Савченка. «Це парадний звіт. Я не почув жодної цифри», – сказав очільник ОДА. Мовляв, його не цікавлять загальні фрази, а він хоче почути, чи є небезпека, де та в скількох населених пунктах, а також що із цим можна зробити. Зокрема, його цікавило питання каналізування Шацька тощо.Зрештою після повторної відповіді на низку питань, голова ОДА постановив зібратися окремо, адже питання серйозне. «Ви завтра прибуваєте до мене», – звернувся Савченко до Кравчука. Окрім того, очільник ОДА розповів, що привіз із собою на Волинь екс-заступника директора економічної безпеки Житомирського водоканалу, який зможе проконсультувати щодо цього питання. Він зауважив, щ йому головне бачити, що посадовець розуміє свої обов’язки та виконує їх. І неважливо, чи буде ця людина в краватці.Наприкінці Савченко додав, що потепління вже близько, тому питанням не можна легковажити, адже дійсно може стати підтоплення. «Ми не будемо чекати, поки затопить», – сказав Савченко. Тож він доручив запросити на нарду й інших посадовців із міської влади, а юристу порадив готувати «колективний позов на владу».