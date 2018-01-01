Савченко розповів, як звик працювати

Олександр Савченко дав зрозуміти, що не дасть «розслаблятися» чиновникам в області. Мовляв, у нього вже є практика «неочікуваних» візитів.



Про це йшлося під час оперативної наради 26 березня.



Спочатку він



Також новий очільник Волині розповів, як раніше працював у Київській ОДА. Мовляв, він любив без попередження заїхати до будь-якої школи та подивитися, «як там живуть», чим годують дітей тощо. Глави адміністрацій обурювалися, чому він їздив без попереджень чи їхнього дозволу.



«Цей маразм, вибачте за не зовсім коректне слово, на жаль, в нас існує. Нема в нас царів, ми всі працюємо на народ»,- сказав Савченко. Тому наразі йому нецікаво, «хто голова, хто не голова».



Місцеві виборні органи, мовляв, вважають, що вони не завжди підкоряються владі. Однак він нагадав, що вони підкоряються закону, а він як голова ОДА має важелі впливу – головне їх правильно використовувати, особливо «силових структур». Тому всіх закликав до співпраці і до виконання всіх робіт. «Починаємо роботу», – підсумував Савченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Волинської обласної держадміністраціїдав зрозуміти, що не дасть «розслаблятися» чиновникам в області. Мовляв, у нього вже є практика «неочікуваних» візитів.Про це йшлося під час оперативної наради 26 березня.Спочатку він розкритикував чиновників, а опісля розповів про свої методи роботи. «Я не люблю папери, я не люблю довго розмовляти», – сказав Савченко. Тоді він нагадав, що документи повинні бути готові на будь-який момент.Також новий очільник Волині розповів, як раніше працював у Київській ОДА. Мовляв, він любив без попередження заїхати до будь-якої школи та подивитися, «як там живуть», чим годують дітей тощо. Глави адміністрацій обурювалися, чому він їздив без попереджень чи їхнього дозволу.«Цей маразм, вибачте за не зовсім коректне слово, на жаль, в нас існує. Нема в нас царів, ми всі працюємо на народ»,- сказав Савченко. Тому наразі йому нецікаво, «хто голова, хто не голова».Місцеві виборні органи, мовляв, вважають, що вони не завжди підкоряються владі. Однак він нагадав, що вони підкоряються закону, а він як голова ОДА має важелі впливу – головне їх правильно використовувати, особливо «силових структур». Тому всіх закликав до співпраці і до виконання всіх робіт. «Починаємо роботу», – підсумував Савченко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію