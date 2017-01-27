Мишковець і Кошарук подали у відставку, - ЗМІ

Сергій Кошарук та Світлана Мишковець написали заяви на звільнення.



Про це розповіли у відділі управління персоналом Волинської ОДА, - пише



Зокрема, зі слів начальника управління Зінаїди Гордієнко, заяви на звільнення на розгляді у голови адміністрації.



Заступник голови облдержадміністрації Сергій Кошарук зазначив, що заяву написав, однак чи підпише її новопризначений губернатор – не знає.



«Я дотримуюся законодавства. Поки більше нічого не можу сказати, все залежить від рішення голови адміністрації», - прокоментував Сергій Кошарук.



Нагадаємо, першого заступника голови облдержадміністрації Олександра Степанцова 23 березня звільнили за згодою сторін.



Водночас 26 березня під час своєї першої оперативної наради голова ОДА Олександр Савченко заявив, що не звільнятиме заступників свого попередника Володимира Гунчика.



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