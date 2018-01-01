Було Дерно, а стала Дернеція. На Волині підтопило село. ФОТО





26 березня туди прибули спецмашини рятувальників з райцентру, які відкачували воду.



Як повідомив сільський голова Олександр Гуч, найбільше постраждала центральна частина села. Особливо велика калюжа утворилася на вулиці Спеціалістів.



Рятувальники встановили помпу, яка й відкачувала воду у спеціальні відвідні рови. Сьогодні роботи продовжать.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Дерно в Ківерцівському районі пізня весна спричинила підтоплення подвір'їв та вулиць.26 березня туди прибули спецмашини рятувальників з райцентру, які відкачували воду.Як повідомив сільський голова Олександр Гуч, найбільше постраждала центральна частина села. Особливо велика калюжа утворилася на вулиці Спеціалістів.Рятувальники встановили помпу, яка й відкачувала воду у спеціальні відвідні рови. Сьогодні роботи продовжать.

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