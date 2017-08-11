Луцьку міську раду пікетуватимуть через тролейбуси з Швейцарії

У Луцьку працівники «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс» вийдуть на мітинг проти рішення міської ради закупити за державні кошти вживані тролейбуси зі Швейцарії.Початок акції о 10:00 28 березня, - повідомили організатори.Мета акції – підтримати вітчизняну галузь автобудування і привернути увагу суспільства до глобальних проблем громадського транспорту, не лише в Луцьку, але й по всій Україні. Попри те, що вітчизняні автобудівні підприємства можуть повністю задовольнити потреби українських міст в якісному оновленні автопарку, місцеве самоврядування нерідко віддає перевагу старим списаним тролейбусам та автобусам з ЄС.Як відомо, в міськраді апелюють до нижчої вартості вживаної техніки."Але як довго швейцарські тролейбуси виробництва Hess AG зможуть "протриматися" на ходу – сказати ніхто не може. Адже вони перебували в експлуатації понад 21 рік, а це на 6 років більше, ніж рекомендовано швейцарським виробником. Це означає, що у будь-який момент вони можуть вийти з ладу і потребуватимуть ремонту та заміни, що створює умови для постійних додаткових видатків з місцевого бюджету. Тож остаточна вартість таких тролейбусів може значно зрости і про економію у такому разі говорити не доведеться", - пояснюють обурені автозаводівці."При цьому ціна одного нового тролейбуса зі Швейцарії дорівнює чотирьом українським. Купуючи списані тролейбуси з ЄС, міськрада робить внесок у економіку Європи, замість того, щоб підтримати вітчизняну галузь, яка забезпечує роботою тисячі лучан і приносить дохід у місцевий і державний бюджети", - кажуть організатори пікету.