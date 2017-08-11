вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцьку міську раду пікетуватимуть через тролейбуси з Швейцарії

Луцьку міську раду пікетуватимуть через тролейбуси з Швейцарії
У Луцьку працівники «АСЗ №1» АТ «АК «Богдан Моторс» вийдуть на мітинг проти рішення міської ради закупити за державні кошти вживані тролейбуси зі Швейцарії.

Початок акції о 10:00 28 березня, - повідомили організатори.

Мета акції – підтримати вітчизняну галузь автобудування і привернути увагу суспільства до глобальних проблем громадського транспорту, не лише в Луцьку, але й по всій Україні. Попри те, що вітчизняні автобудівні підприємства можуть повністю задовольнити потреби українських міст в якісному оновленні автопарку, місцеве самоврядування нерідко віддає перевагу старим списаним тролейбусам та автобусам з ЄС.

Як відомо, в міськраді апелюють до нижчої вартості вживаної техніки.

"Але як довго швейцарські тролейбуси виробництва Hess AG зможуть "протриматися" на ходу – сказати ніхто не може. Адже вони перебували в експлуатації понад 21 рік, а це на 6 років більше, ніж рекомендовано швейцарським виробником. Це означає, що у будь-який момент вони можуть вийти з ладу і потребуватимуть ремонту та заміни, що створює умови для постійних додаткових видатків з місцевого бюджету. Тож остаточна вартість таких тролейбусів може значно зрости і про економію у такому разі говорити не доведеться", - пояснюють обурені автозаводівці.

"При цьому ціна одного нового тролейбуса зі Швейцарії дорівнює чотирьом українським. Купуючи списані тролейбуси з ЄС, міськрада робить внесок у економіку Європи, замість того, щоб підтримати вітчизняну галузь, яка забезпечує роботою тисячі лучан і приносить дохід у місцевий і державний бюджети", - кажуть організатори пікету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: тролейбус, Швейцарія, пікет, вибір редактора
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьку міську раду пікетуватимуть через тролейбуси з Швейцарії
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У мерії Луцька пообіцяли відновити маршрут №18
Сьогодні, 08:48
Лучани просять «прикрутити» тепло
Сьогодні, 08:44
Луцьку міську раду пікетуватимуть через тролейбуси з Швейцарії
Сьогодні, 08:40
Як обрати сімейного лікаря: на Волині підписують навчальні угоди
Сьогодні, 08:30
Суд не віддав до бюджету заставу за Москвича
Сьогодні, 08:00
Схожі новини
ЗМІ ідентифікували молодиків, які пікетували СБУ ЗМІ ідентифікували молодиків, які пікетували СБУ
11 серпень, 2017, 13:39
Обличчя пікету: «прихильники Тиводара» ховалися від камер та хамили Обличчя пікету: «прихильники Тиводара» ховалися від камер та хамили
09 серпень, 2017, 16:58
«Дійсно сучасний, хороший тролейбус», - нардеп про «Богдан» «Дійсно сучасний, хороший тролейбус», - нардеп про «Богдан»
26 березень, 18:24
У центрі Луцька маршрутка в'їхала в тролейбус У центрі Луцька маршрутка в'їхала в тролейбус
25 березень, 20:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучани просять ще один маршрут із Дубнівської
26 березень, 10:24
 2
ЖК «Caramel Residence» у Луцьку: коли якість на першому місці*
26 березень, 12:30
 1
Лучани скаржаться на зграї безпритульних собак
Сьогодні, 09:36
 0
У Сумах горів студентський гуртожиток
Сьогодні, 09:36
 0
Лучан закликають подавати проекти на конкурс громадських ініціатив
Сьогодні, 09:26
 0
Медіа
відео
1/8