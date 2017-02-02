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Лучан закликають подавати проекти на конкурс громадських ініціатив

Лучан закликають подавати проекти на конкурс громадських ініціатив
До 2 квітня 2018 року триватиме прийом анкет громадських ініціатив в рамках Програми підтримки ініціатив мешканців міста Луцька.

Про це під час оперативної наради 27 березня повідомив заступник директора департаменту економічної політики, начальник відділу інвестиційної політики Сергій Омельчук.

Програму реалізації громадських ініціатив вмісті проводять вже вчетверте. Загальний бюджет – півмільйона гривень, вартість співфінансування – не менше 10%.

За словами Омельчука, лучани активно долучалися до участі. Так, у 2017 році на конкурс подали 42 проекти, 14 з яких допустили до етапу голосування. У результаті перемогло 12 ініціатив, загальна вартість яких становила 552 328 грн. На їх реалізацію із міського бюджету дали 390 551 грн. Тож містян закликають подавати свої проекти до участі.

Цьогоріч пріоритетними напрямками є облаштування публічного простору в місті, локальних заходів у мікрорайонах міста, екопроекти та застосування інформаційних технологій для підвищення комфорту мешканців та гостей міста.

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Теги: громадські ініціативи, Луцька міська рада
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