На Волині розшукують 21-річного юнака
Сьогодні, 13:34
На Волині розшукують 21-річного Андрія Скиданюка, який ухиляється від виконання громадських робіт.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.
Луцьке районне відділення поліції розшукує Скиданюка Андрія Миколайовича 7 вересня 1997 року народження, жителя села Забороль Луцького району.
Розшукуваний обвинувачується в скоєнні злочину зазначеного у ч. 2 ст. 389 (ухилення від відбування громадських чи виправних робіт особою, засудженою до цього покарання) Кримінального кодексу України. Чоловік переховується від органів суду.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця знаходження вказаної особи, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332-26-60-27), 0504845265, 0992301588 або на лінію «102».
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Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.
Луцьке районне відділення поліції розшукує Скиданюка Андрія Миколайовича 7 вересня 1997 року народження, жителя села Забороль Луцького району.
Розшукуваний обвинувачується в скоєнні злочину зазначеного у ч. 2 ст. 389 (ухилення від відбування громадських чи виправних робіт особою, засудженою до цього покарання) Кримінального кодексу України. Чоловік переховується від органів суду.
Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця знаходження вказаної особи, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332-26-60-27), 0504845265, 0992301588 або на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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