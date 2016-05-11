На Волині розшукують 21-річного юнака

На Волині розшукують 21-річного, який ухиляється від виконання громадських робіт.Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.Луцьке районне відділення поліції розшукує Скиданюка Андрія Миколайовича 7 вересня 1997 року народження, жителя села Забороль Луцького району.Розшукуваний обвинувачується в скоєнні злочину зазначеного у ч. 2 ст. 389 (ухилення від відбування громадських чи виправних робіт особою, засудженою до цього покарання) Кримінального кодексу України. Чоловік переховується від органів суду.Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця знаходження вказаної особи, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332-26-60-27), 0504845265, 0992301588 або на лінію «102».