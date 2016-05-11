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На Волині розшукують 21-річного юнака

На Волині розшукують 21-річного юнака
На Волині розшукують 21-річного Андрія Скиданюка, який ухиляється від виконання громадських робіт.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.

Луцьке районне відділення поліції розшукує Скиданюка Андрія Миколайовича 7 вересня 1997 року народження, жителя села Забороль Луцького району.

Розшукуваний обвинувачується в скоєнні злочину зазначеного у ч. 2 ст. 389 (ухилення від відбування громадських чи виправних робіт особою, засудженою до цього покарання) Кримінального кодексу України. Чоловік переховується від органів суду.

Поліція звертається з проханням до громадян, яким відома інформація щодо місця знаходження вказаної особи, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332-26-60-27), 0504845265, 0992301588 або на лінію «102».
На Волині розшукують 21-річного юнака

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Теги: поліція, розшук, кримінал
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