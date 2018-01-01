Ресторани у Швейцарії та готелі у Великобританії: на що витрачав кошти Ігор Палиця в 2017 році

Голова Волинської обласної радиотримав у минулому році чималий прибуток від управління та відчуження майна і витрачав кошти на навчання, одяг та готельні-ресторанні послуги за кордоном.Про це йдеться в е-декларації за 2017 рік.Ігор Палиця орендує дві квартири площею 303,4 і 246,7 кв.м. та три машиномісця площею 20, 19 і 20,9 кв.м., а також офіс у Луцьку площею 55,8 кв.м.Порівняно з попереднім роком з власності «зникло» нежитлове приміщення площею 267,7 квадратних метра.Таким чином, у 2017 році Палиця не задекларував жодної нерухомості, яка була б його власністю.Поменшало у Палиці і автомобілів. Зокрема, якщо у 2016 році в автопарку були Lexus LX 570 2011 року випуску та Mercedes-Benz S 600 2007 року випуску, то у 2017 – лише друга автівка.Посадовець записав у документі один годинник «Rolex» та два годинники від ТМ «Audemars Piguet», вартість яких не вказана у документі.Від управління майном Палиця отримав прибуток 815 100 грн., від відчуження рухомого майна – 1 250 000 грн., від відчуження нерухомого майна – 3 500 0000 грн.Для порівняння: у 2016 році були лише доходи від відчуження рухомого майна у сумі 2 000 000 грн. та дохід від управління майном у розмірі 102 000 грн.У ПриватБанку Палиця зберігає 831 114 грн., а готівкою – 7 000 000 грн.Тоді як у попередньому році він декларував 1 686 510 грн. на банківських рахунках, 750 0000 грн. та 750 000 дол.Видатки Ігоря Палиця згідно з документом: оплата навчання у Швейцарії - 560 905 грн., перевезення в Україні – 1 023 6000 грн., благодійність в Україні – 2 777 800 грн., сплата податків та зборів – 2 441 075 грн., придбання цінних подарунків у Швейцарії – 481 286 грн., придбання одягу у Франції – 103 805 грн.На ресторанні послуги у Швейцарії голова облради витратив 177 492 грн., а на готельні послуги у Великобританії – 166 287 грн.Витрати на утримання орендованого житла та машиномісць становили 231 402 грн.До слова, у 2016 році видатки посадовця були скромніші. Так, за навчання у Швейцарії Палиця заплатив 224 580 грн., за оренду автомобіля у Франції – 664 342 грн.Натомість на благодійність він витратив - 9 089 910 грн.