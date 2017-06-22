Рішення про звільнення секретаря Луцькради вкотре визнали незаконним

Юлії Вусенко до Луцькради, в якому вона просила визнати її «повторне» звільнення з посади 6 липня протиправним та скасувати відповідні пункти прийнятого рішення.



Відповідне рішення оголосили 27 березня.



Нагадаємо, після прийняла рішення «Про втрату чинності рішення ради». У 1-му пункті рішення йшлося, що рішення від 15 березня 2017 року «Про припинення повноважень секретаря Луцької міської ради Вусенко Ю.В» втратило чинність. Проте у пунктах 2 та 3 передбачалося дострокове припинення повноважень секретаря Вусенко та звільнення її з посади того ж таки 6 липня.



Тож у позові Вусенко просила визнати протиправними та скасувати пункти 2, 3 рішення Луцькради №27/4 від 6 липня 2017 року.



Відповідачем у справі виступила Луцька міська рада. Представниці відповідача Інна Романова та Наталія Юрченко повідомили, що оскаржене рішення прийняте у межах повноважень ради, що передбачено чинним тоді регламентом. 6 липня на розгляд сесії внесли проект рішення №27/4 «Про втрату чинності рішення ради», який напередодні розглянули на низці комісій. За прийняття рішення проголосували 23 депутати. Тож визнали таким, що втратило чинність рішення про припинення повноважень Вусенко від березня 2016 року. Юристи запевняють, що таким чином скасували факт звільнення, тож чинним на той момент вважалося рішення, яким Вусенко обрали на посаду.



Також Юрченко заявила: рішення законне, компетентне, прийняте із дотриманням законодавства, та не порушує прав позивача.



До слова, під час засідання йшлося й про рішення від 2 листопада 2017 року, яке фактично дублює рішення від 6 липня. Його, мовляв, прийняли вже після роз’яснення Апеляційного суду щодо способу поновлення. Однак, за словами Юрченко, питання про прийняття чи обрання - лише в компетенції ради. Тому в листопаді 2017 року знову скликали сесію і повторно прийняли рішення, оскільки попереднє «не було виконане», та й тривало виконавче провадження.



Отже, станом на сьогодні є аж два рішення міськради, які регулюють те саме питання – скасування попереднього рішення про звільнення, дострокове припинення повноважень та звільнення із посади.



Натомість представник позивача Олег Лягутко зауважував, що згідно із повноваженнями, міська рада може звільняти, призначати чи достроково припиняти повноваження секретаря. Але немає жодного слова про поновлення. Поновлення здійснили на вимогу суду, однак не у встановлений судом спосіб. У роз’ясненні чітко передбачили, що його мала б здійснити посадова особа, тобто голова ради.



«Дане поновлення мало відбутися не шляхом скасування звільнення, не шляхом голосування Луцької міської ради, а саме через розпорядженням в.о. голови», - вважає представник позивача. Мовляв, державний виконавець наклав на Григорія Пустовіта штраф, що підтверджує, що поновлення мав здійснити він.



Таким чином, незрозуміло, як могли звільнити Вусенко, якщо її не поновили розпорядженням, та для чого виносили повторне рішення 2 листопада. Однак, права її порушені, тому вона й просить визнати протиправними та скасувати вказані пункти.



Під час дебатів Лягутко акцентував увагу на тому, що існує 2 взаємовиключні рішення з інтервалом в півроку, які постановляють припинити повноваження та звільнити з посади Вусенко.



Оскаржувані пункти 2 та 3 у рішенні від 6 липня не могли бути прийняті в такому контексті, адже звільнити особу, не поновивши її, неможливо. У роз’ясненні Апеляційного суду було чітко вказано, що поновити Вусенко має голова через розпорядження. Ба більше – саме таким чином її раніше й прийняли на роботу. Незаконність звільнення ж підтверджена судовим рішенням. Тому він просив задовольнити позов у повному обсязі.



Зрештою, суддя Олександр Гринь оголосив ухвалу. Суд вирішив позов задовольнити повністю та скасувати пункти 2 і 3 рішення Луцькради від 6 липня 2017 року №27/4 «Про втрату чинності рішення ради». Рішення може бути оскаржене у Львівському апеляційному адмінсуді протягом 30 днів від дня складення повного тексту рішення.



Юлія Вусенко у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла, що ухвала зайвий раз підтверджує, що рішення про її звільнення в березні 2017 року було незаконним і лише бездіяльність прокуратури області не дозволяє відновити справедливість.



"На жаль, в прокуратури закрити очі. Прокурор області ігнорує невиконання Пустовітом рішення суду і не вручає йому підозру. Тому ми далі чекаємо на відповідну реакцію прокуратури та будемо далі продовжувати боротьбу", - додала Юлія Вусенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький міськрайонний суд задовольнив позов депутатадо Луцькради, в якому вона просила визнати її «повторне» звільнення з посади 6 липня протиправним та скасувати відповідні пункти прийнятого рішення.Відповідне рішення оголосили 27 березня.Нагадаємо, після постанови апеляційного суду Львівської області від 4 липня 2017 року про поновлення Вусенко на посаді секретаря Луцької міської ради, 6 липня рада«Про втрату чинності рішення ради». У 1-му пункті рішення йшлося, що рішення від 15 березня 2017 року «Про припинення повноважень секретаря Луцької міської ради Вусенко Ю.В» втратило чинність. Проте у пунктах 2 та 3 передбачалося дострокове припинення повноважень секретаря Вусенко та звільнення її з посади того ж таки 6 липня.Тож у позові Вусенкопункти 2, 3 рішення Луцькради №27/4 від 6 липня 2017 року.Відповідачем у справі виступила Луцька міська рада. Представниці відповідачатаповідомили, що оскаржене рішення прийняте у межах повноважень ради, що передбачено чинним тоді регламентом. 6 липня на розгляд сесії внесли проект рішення №27/4 «Про втрату чинності рішення ради», який напередодні розглянули на низці комісій. За прийняття рішення проголосували 23 депутати. Тож визнали таким, що втратило чинність рішення про припинення повноважень Вусенко від березня 2016 року. Юристи запевняють, що таким чином скасували факт звільнення, тож чинним на той момент вважалося рішення, яким Вусенко обрали на посаду.Також Юрченко заявила: рішення законне, компетентне, прийняте із дотриманням законодавства, та не порушує прав позивача.До слова, під час засідання йшлося й про рішення від 2 листопада 2017 року, яке фактично дублює рішення від 6 липня. Його, мовляв, прийняли вже після роз’яснення Апеляційного суду щодо способу поновлення. Однак, за словами Юрченко, питання про прийняття чи обрання - лише в компетенції ради. Тому в листопаді 2017 року знову скликали сесію і повторно прийняли рішення, оскільки попереднє «не було виконане», та й тривало виконавче провадження.Отже, станом на сьогодні є аж два рішення міськради, які регулюють те саме питання – скасування попереднього рішення про звільнення, дострокове припинення повноважень та звільнення із посади.Натомість представник позивачазауважував, що згідно із повноваженнями, міська рада може звільняти, призначати чи достроково припиняти повноваження секретаря. Але немає жодного слова про поновлення. Поновлення здійснили на вимогу суду, однак не у встановлений судом спосіб. У роз’ясненні чітко передбачили, що його мала б здійснити посадова особа, тобто голова ради.«Дане поновлення мало відбутися не шляхом скасування звільнення, не шляхом голосування Луцької міської ради, а саме через розпорядженням в.о. голови», - вважає представник позивача. Мовляв, державний виконавець наклав наштраф, що підтверджує, що поновлення мав здійснити він.Таким чином, незрозуміло, як могли звільнити Вусенко, якщо її не поновили розпорядженням, та для чого виносили повторне рішення 2 листопада. Однак, права її порушені, тому вона й просить визнати протиправними та скасувати вказані пункти.Під час дебатів Лягутко акцентував увагу на тому, що існує 2 взаємовиключні рішення з інтервалом в півроку, які постановляють припинити повноваження та звільнити з посади Вусенко.Оскаржувані пункти 2 та 3 у рішенні від 6 липня не могли бути прийняті в такому контексті, адже звільнити особу, не поновивши її, неможливо. У роз’ясненні Апеляційного суду було чітко вказано, що поновити Вусенко має голова через розпорядження. Ба більше – саме таким чином її раніше й прийняли на роботу. Незаконність звільнення ж підтверджена судовим рішенням. Тому він просив задовольнити позов у повному обсязі.Зрештою, суддяоголосив ухвалу. Суд вирішив позов задовольнити повністю та скасувати пункти 2 і 3 рішення Луцькради від 6 липня 2017 року №27/4 «Про втрату чинності рішення ради». Рішення може бути оскаржене у Львівському апеляційному адмінсуді протягом 30 днів від дня складення повного тексту рішення.Юлія Вусенко у коментарірозповіла, що ухвала зайвий раз підтверджує, що рішення про її звільнення в березні 2017 року було незаконним і лише бездіяльність прокуратури області не дозволяє відновити справедливість."На жаль, в прокуратури закрити очі. Прокурор області ігнорує невиконання Пустовітом рішення суду і не вручає йому підозру. Тому ми далі чекаємо на відповідну реакцію прокуратури та будемо далі продовжувати боротьбу", - додала Юлія Вусенко.

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