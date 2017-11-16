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На Волині спіймали «чорних археологів»

На Волині спіймали «чорних археологів»
У лісах Городоцького лісгоспу, що на Маневиччині, виявили «чорних археологів».

Та, близько 17.00 у Городоцькому лісництві ДП «Городоцьке ЛГ» було виявлено автомобіль, припаркований біля лісових масивів, - інформує
прес-служба Волинського ОУЛМГ.

За 100 метрів від машини перебували троє людей: один чоловік був із металошукачем, інший мав із собою лопату, ще один тримав кірку.

У розмові чоловіки не заперечували, що шукають дорогоцінні метали та раритетні монети. Проте, як виявилося в результаті перевірки, без жодних на те дозволів.

На порушників складено протокол. За подібні дії, відповідно до законодавства, сума штрафу становить від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів.


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Теги: лісники, природа, археологи
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