На Волині спіймали «чорних археологів»
Сьогодні, 17:40
У лісах Городоцького лісгоспу, що на Маневиччині, виявили «чорних археологів».
Та, близько 17.00 у Городоцькому лісництві ДП «Городоцьке ЛГ» було виявлено автомобіль, припаркований біля лісових масивів, - інформує
прес-служба Волинського ОУЛМГ.
За 100 метрів від машини перебували троє людей: один чоловік був із металошукачем, інший мав із собою лопату, ще один тримав кірку.
У розмові чоловіки не заперечували, що шукають дорогоцінні метали та раритетні монети. Проте, як виявилося в результаті перевірки, без жодних на те дозволів.
На порушників складено протокол. За подібні дії, відповідно до законодавства, сума штрафу становить від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів.
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Та, близько 17.00 у Городоцькому лісництві ДП «Городоцьке ЛГ» було виявлено автомобіль, припаркований біля лісових масивів, - інформує
прес-служба Волинського ОУЛМГ.
За 100 метрів від машини перебували троє людей: один чоловік був із металошукачем, інший мав із собою лопату, ще один тримав кірку.
У розмові чоловіки не заперечували, що шукають дорогоцінні метали та раритетні монети. Проте, як виявилося в результаті перевірки, без жодних на те дозволів.
На порушників складено протокол. За подібні дії, відповідно до законодавства, сума штрафу становить від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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