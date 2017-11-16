На Волині спіймали «чорних археологів»

У лісах Городоцького лісгоспу, що на Маневиччині, виявили «чорних археологів».Та, близько 17.00 у Городоцькому лісництві ДП «Городоцьке ЛГ» було виявлено автомобіль, припаркований біля лісових масивів, - інформуєпрес-служба Волинського ОУЛМГ.За 100 метрів від машини перебували троє людей: один чоловік був із металошукачем, інший мав із собою лопату, ще один тримав кірку.У розмові чоловіки не заперечували, що шукають дорогоцінні метали та раритетні монети. Проте, як виявилося в результаті перевірки, без жодних на те дозволів.На порушників складено протокол. За подібні дії, відповідно до законодавства, сума штрафу становить від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів.