Футболіст із Волині дебютував за збірну Польщі
Сьогодні, 08:00
Півзахисник «Ягеллонії», волинянин Тарас Романчук вийшов в основі збірної Польщі на матч проти Південної Кореї.
Про це пише Футбол.
26-річний хавбек вийшов в стартовому складі на матч проти Південної Кореї. Поляки у цьому матчі перемогли із рахунком 3:2.
Нагадаємо, що 14 березня стало відомо, що Тарас Романчук отримав польське громадянство.
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Про це пише Футбол.
26-річний хавбек вийшов в стартовому складі на матч проти Південної Кореї. Поляки у цьому матчі перемогли із рахунком 3:2.
Нагадаємо, що 14 березня стало відомо, що Тарас Романчук отримав польське громадянство.
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