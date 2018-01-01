вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Футболіст із Волині дебютував за збірну Польщі

Футболіст із Волині дебютував за збірну Польщі
Півзахисник «Ягеллонії», волинянин Тарас Романчук вийшов в основі збірної Польщі на матч проти Південної Кореї.

Про це пише Футбол.

26-річний хавбек вийшов в стартовому складі на матч проти Південної Кореї. Поляки у цьому матчі перемогли із рахунком 3:2.

Нагадаємо, що 14 березня стало відомо, що Тарас Романчук отримав польське громадянство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: футбол
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьку міську раду пікетуватимуть через тролейбуси з Швейцарії
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мешканці багатоповерхівок перетворили прилеглу територію у звалища
Сьогодні, 08:30
Сиротинська втікала від журналістів
Сьогодні, 08:27
Футболіст із Волині дебютував за збірну Польщі
Сьогодні, 08:00
У волинських церквах збиратимуть великодні гостинці для воїнів
Сьогодні, 06:49
На Волині діє експериментальний театр
Сьогодні, 06:10
Схожі новини
«Волинь» мінімально обіграла гостей з Охтирки «Волинь» мінімально обіграла гостей з Охтирки
24 березень, 19:25
Футболісти «Волині» перед грою пішли в церкву молитися Футболісти «Волині» перед грою пішли в церкву молитися
24 березень, 08:00
Футболіст із Волині пояснив, чому відмовився від українського громадянства Футболіст із Волині пояснив, чому відмовився від українського громадянства
22 березень, 21:09
Сніг на луцькому стадіоні прибирали фани і тренери Сніг на луцькому стадіоні прибирали фани і тренери
22 березень, 00:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Більше ніякої оренди: як молодим сім'ям вигідно отримати власне житло у Луцьку
Сьогодні, 09:08
 1
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
Сьогодні, 09:04
 1
Сиротинська втікала від журналістів
Сьогодні, 08:27
 1
ЦИТАТНИК екс-директора «Майкрософт Україна» Надії Васильєвої: «В Україні займатися бізнесом - це «куркулізм»
27 березень, 18:10
 1
Тролейбуси зі Швейцарії? А чом би й ні!?
27 березень, 17:30
 1
Медіа
відео
1/8