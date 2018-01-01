Футболіст із Волині дебютував за збірну Польщі

Тарас Романчук вийшов в основі збірної Польщі на матч проти Південної Кореї.



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26-річний хавбек вийшов в стартовому складі на матч проти Південної Кореї. Поляки у цьому матчі перемогли із рахунком 3:2.



Нагадаємо, що 14 березня стало відомо, що Тарас Романчук отримав польське громадянство.



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