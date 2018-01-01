Луцькі депутати з труднощами виділили гроші на тролейбуси зі Швейцарії





Про це йшлося під час сесії Луцькради 28 березня.



Нагадаємо, за кошти міського бюджету обсягом 10 мільйонів гривень планують купити 10 тролейбусів, які списала "Суспільна транспортна компанія міста Б’єль" в Швейцарії.



Через ці плани міську раду пікетували працівники луцького автозаводу, який, як відомо, теж виробляє тролейбуси. Нещодавно п'ять тролейбусів



Однак "укропівська" більшість до своїх земляків та потенційних виборців не прислухалася і проголосувала за виділення 2 мільйонів на купівлю перших двох тролейбусів з Швейцарії.



Директор департаменту фінансів та бюджету Луцькради Лілія Єлова після уточнення депутата Павла Данильчука зауважила, що на придбання тролейбусів оголосять тендер. Його проведе тендерний комітет виконавчого комітету.



Депутати зажадали почути більше інформації щодо вартості. Ігор Поліщук повідомив, що гранична вартість тролейбуса з доставкою становитиме 29 тисяч євро. Депутат зауважив, що оголосять тендер – мовляв, якщо хтось подасть вигіднішу пропозицію, то може без проблем брати участь.



Натомість Павло Данильчук хотів почути, чи буде брати участь у тендері фірма, чи безпосередньо муніципалітет швейцарського міста, звідки можуть приїхати тролейбуси. Опісля депутат Микола Федік засумнівався, чи досі тролейбуси належать муніципалітету швейцарського міста, чи таки якійсь фірмі–посереднику, яка й братиме учать у тендері.



«Це власність муніципалітету», - сказав Григорій Пустовіт, хоча напередодні народний депутат Ігор Лапін заявив, що тролейбуси



Зрештою, у рамках перерозподілу бюджету кошти на перші 2 тролейбуси таки виділили, але з труднощами. Під час голосування за проект рішення "за основу" голосів вистачало, однак коли почали голосувати "в цілому", то було лише 20.



Лише після перерви депутати з "укропівської" більшості повернулися в залу і таки ухвалили рішення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рамках внесення змін до бюджету Луцька на 2018 рік депутати «викроїли» 2 мільйони гривень на придбання перших двох вживаних тролейбусів із Швейцарії.Про це йшлося під час сесії Луцькради 28 березня.Нагадаємо, за кошти міського бюджету обсягом 10 мільйонів гривень планують купити 10 тролейбусів, які списала "Суспільна транспортна компанія міста Б’єль" в Швейцарії.Через ці плани міську раду пікетували працівники луцького автозаводу, який, як відомо, теж виробляє тролейбуси. Нещодавно п'ять тролейбусів купила Кременчуцька міськрада.Однак "укропівська" більшість до своїх земляків та потенційних виборців не прислухалася і проголосувала за виділення 2 мільйонів на купівлю перших двох тролейбусів з Швейцарії.Директор департаменту фінансів та бюджету Луцькрадипісля уточнення депутатазауважила, що на придбання тролейбусів оголосять тендер. Його проведе тендерний комітет виконавчого комітету.Депутати зажадали почути більше інформації щодо вартості.повідомив, що гранична вартість тролейбуса з доставкою становитиме 29 тисяч євро. Депутат зауважив, що оголосять тендер – мовляв, якщо хтось подасть вигіднішу пропозицію, то може без проблем брати участь.Натомість Павло Данильчук хотів почути, чи буде брати участь у тендері фірма, чи безпосередньо муніципалітет швейцарського міста, звідки можуть приїхати тролейбуси. Опісля депутат Микола Федік засумнівався, чи досі тролейбуси належать муніципалітету швейцарського міста, чи таки якійсь фірмі–посереднику, яка й братиме учать у тендері.«Це власність муніципалітету», - сказав Григорій Пустовіт, хоча напередодні народний депутат Ігор Лапін заявив, що тролейбуси викупила приватна фірма "Ратінбас". Зрештою, у рамках перерозподілу бюджету кошти на перші 2 тролейбуси таки виділили, але з труднощами. Під час голосування за проект рішення "за основу" голосів вистачало, однак коли почали голосувати "в цілому", то було лише 20.Лише після перерви депутати з "укропівської" більшості повернулися в залу і таки ухвалили рішення.

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