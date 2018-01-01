У Луцькраді створили новий департамент

У Луцьку в єдиний департамент державної реєстрації об’єднають 2 відділи – таким чином, кажуть, оптимізують їх роботу та зможуть ефективніше надавати послуги. Однак новий департамент не буде окремою юридичною особою.Про це стало відомо під час сесії Луцькради 28 березня.За словами начальника відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, в департамент держреєстрації пропонують об’єднати 2 відділи - відділ ведення Реєстру територіальної громади міської ради та відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, які дотепер функціонували окремо.Мовляв, протягом 2 років встановили функціональну однотипність відділів та підходів тощо. Після створення департаменту вдасться оптимізувати процедури, розширити можливість додаткового створення суміжних сервісів тощо.За словами Соломко, аналогічні департаменти існують у Харкові, Києві, Львові та низці інших великих українських міст. Окрім того, модель надання послуг залишиться сталою – їх і надалі надаватимуть через ЦНАП, при якому залишиться відділ реєстрації підприємництва. Мовляв, об'єднують лише бек-офіс, який дасть можливість ефективнішої роботи.Натомість депутати поцікавилися у доцільності створення саме департаменту.Депутат Борис Смаль запропонував низку змін, які у підсумку обранці громади підтримали. Так, зокрема, штат не збільшили та постановили, що департамент не буде окремою юридичною структурою.