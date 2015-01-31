вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Бійці «Світязя» відправились на Схід. ФОТО

Бійці «Світязя» відправились на Схід. ФОТО
Бійці спецпідрозділу «Світязь» відправились у чергову ротацію на Схід.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.

У чергову ротацію бійців спецпідрозділу «Світязь» провели заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич, виконуючий обов’язки начальника ГУНП в області Сергій Козак, колеги, бойові побратими, рідні та друзі. Спецпризначенці замінять колег, які понад два місяці несли службу на сході країни.

Заступник Голови Нацполіції Олександр Фацевич побажав бійцям щасливої дороги і належного виконання поставлених перед ними завдань. Наостанок він вручив правоохоронцям спільне фото особового складу підрозділу, очолюваного ним у 2014 році.

На сході поліцейські здійснюватимуть перевірку громадян та транспортних засобів, працюватимуть на блокпостах над виявленням та недопущенням незаконного перевезення зброї та боєприпасів, тощо.

Довідково: добровольчий підрозділ «Світязь» був створений в червні 2014 року. Його бійці брали участь у боях під Іловайськом та Вуглегірськом. Нині, зокрема, забезпечують правопорядок на території Луганської та Донецької областей. Першим командиром «Світязю» був Олександр Фацевич.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Світязь, АТО, війна з Росією
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
будуть збирати гриби в лісополосах. На Волині ж не ростуть...
Відповісти
Вибір редактора
«Укропівська» влада Луцька купує тролейбуси зі Швейцарії через «фірму-прокладку», - депутат
Під мерією Луцька - пікет. ФОТО. ВІДЕО
Луцьку міську раду пікетуватимуть через тролейбуси з Швейцарії
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Український підліток став чемпіоном світу з авіамоделювання
Сьогодні, 18:13
У неділю в «ПортCity» – великодні майстер-класи
Сьогодні, 17:57
Бійці «Світязя» відправились на Схід. ФОТО
Сьогодні, 17:53
Наливайченко у Дніпрі зустрівся з молоддю*
Сьогодні, 17:48
У Луцьку за мільйони продали землю для млина і макаронної фабрики
Сьогодні, 17:28
Схожі новини
Частини батальйону «Світязь» вийшли з оточення Частини батальйону «Світязь» вийшли з оточення
31 січень, 2015, 17:30
Бої у Вуглегірську: волинський «Світязь» на передовій Бої у Вуглегірську: волинський «Світязь» на передовій
29 січень, 2015, 18:29
Бійці спецроти «Світязь» готові їхати на фронт. ФОТО. ВІДЕО Бійці спецроти «Світязь» готові їхати на фронт. ФОТО. ВІДЕО
11 грудень, 2014, 18:33
Бійці «Світязя» повертаються додому, - Аваков Бійці «Світязя» повертаються додому, - Аваков
01 вересень, 2014, 18:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Укропівська» влада Луцька купує тролейбуси зі Швейцарії через «фірму-прокладку», - депутат
Сьогодні, 14:45
 1
Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*
Сьогодні, 14:31
 1
Більше ніякої оренди: як молодим сім'ям вигідно отримати власне житло у Луцьку
Сьогодні, 09:08
 1
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
Сьогодні, 09:04
 1
Сиротинська втікала від журналістів
Сьогодні, 08:27
 1
Медіа
відео
1/8