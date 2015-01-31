Бійці «Світязя» відправились на Схід. ФОТО
Сьогодні, 17:53
Бійці спецпідрозділу «Світязь» відправились у чергову ротацію на Схід.
Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.
У чергову ротацію бійців спецпідрозділу «Світязь» провели заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич, виконуючий обов’язки начальника ГУНП в області Сергій Козак, колеги, бойові побратими, рідні та друзі. Спецпризначенці замінять колег, які понад два місяці несли службу на сході країни.
Заступник Голови Нацполіції Олександр Фацевич побажав бійцям щасливої дороги і належного виконання поставлених перед ними завдань. Наостанок він вручив правоохоронцям спільне фото особового складу підрозділу, очолюваного ним у 2014 році.
На сході поліцейські здійснюватимуть перевірку громадян та транспортних засобів, працюватимуть на блокпостах над виявленням та недопущенням незаконного перевезення зброї та боєприпасів, тощо.
Довідково: добровольчий підрозділ «Світязь» був створений в червні 2014 року. Його бійці брали участь у боях під Іловайськом та Вуглегірськом. Нині, зокрема, забезпечують правопорядок на території Луганської та Донецької областей. Першим командиром «Світязю» був Олександр Фацевич.
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Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.
У чергову ротацію бійців спецпідрозділу «Світязь» провели заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич, виконуючий обов’язки начальника ГУНП в області Сергій Козак, колеги, бойові побратими, рідні та друзі. Спецпризначенці замінять колег, які понад два місяці несли службу на сході країни.
Заступник Голови Нацполіції Олександр Фацевич побажав бійцям щасливої дороги і належного виконання поставлених перед ними завдань. Наостанок він вручив правоохоронцям спільне фото особового складу підрозділу, очолюваного ним у 2014 році.
На сході поліцейські здійснюватимуть перевірку громадян та транспортних засобів, працюватимуть на блокпостах над виявленням та недопущенням незаконного перевезення зброї та боєприпасів, тощо.
Довідково: добровольчий підрозділ «Світязь» був створений в червні 2014 року. Його бійці брали участь у боях під Іловайськом та Вуглегірськом. Нині, зокрема, забезпечують правопорядок на території Луганської та Донецької областей. Першим командиром «Світязю» був Олександр Фацевич.
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Коментарі 1
будуть збирати гриби в лісополосах. На Волині ж не ростуть...
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