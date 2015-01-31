Бійці «Світязя» відправились на Схід. ФОТО

Бійці спецпідрозділу «Світязь» відправились у чергову ротацію на Схід.Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Волинській області.У чергову ротацію бійців спецпідрозділу «Світязь» провели заступник голови Нацполіції України, виконуючий обов’язки начальника ГУНП в області, колеги, бойові побратими, рідні та друзі. Спецпризначенці замінять колег, які понад два місяці несли службу на сході країни.Заступник Голови Нацполіції Олександр Фацевич побажав бійцям щасливої дороги і належного виконання поставлених перед ними завдань. Наостанок він вручив правоохоронцям спільне фото особового складу підрозділу, очолюваного ним у 2014 році.На сході поліцейські здійснюватимуть перевірку громадян та транспортних засобів, працюватимуть на блокпостах над виявленням та недопущенням незаконного перевезення зброї та боєприпасів, тощо.Довідково: добровольчий підрозділ «Світязь» був створений в червні 2014 року. Його бійці брали участь у боях під Іловайськом та Вуглегірськом. Нині, зокрема, забезпечують правопорядок на території Луганської та Донецької областей. Першим командиром «Світязю» був Олександр Фацевич.