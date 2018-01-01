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У Луцьку започаткували школу писанкарства

У Луцьку започаткували школу писанкарства
У Волинському краєзнавчому музеї відкрили виставку «Великдень» та розпочали заняття в школі писанкарства «Чарівний писачок».

Про це повідомили у прес-службі музею.

До уваги відвідувачів представлена підбірка світлин, які відображають сучасні традиції святкування Великодня, зокрема головні атрибути, різних країн світу. Так, характерною особливістю німців є прикрашання великодніми яйцями дерев, криниць, фонтанів; велика кількість шоколадних яєць – особливість італійців; влаштування масових змагання з писанками біля президентського палацу – улюблена розвага в США, пошанування природи – важлива складова свята у датчан та інших народів тощо.

Здавна важливим атрибутом Великодня для більшості європейських народів, у тому числі й українців, є писанка. Однак не всі нині до свята створюють писанки та дотримуються давніх традицій їх орнаментування. В українців писанкарське мистецтво не лише збереглося, а й стало сьогодні важливим атрибутом свята і народним символом України.

Тож на виставці демонструється понад триста писанок волинських майстрів-писанкарів з різних районів області, що стали учасниками Двадцять четвертого конкурсу «Волинська писанка третього тисячоліття».

На виставці представлені сувенірні писанки та глиняні моделі писанок, створені луцькими майстрами-гончарями Анатолієм Філозофом, Сергієм Столяруком, Жанною Миляшкевич, Віктором Дудкою, а також учнями Луцької художньої школи та вихованцями гуртка народних ремесел Баївської ЗОШ І-ІІІ ст., які вражають своїм різноманіттям.

В контексті виставки представлена колекція одягу «Трипільські спогади», викладача Нетішинської міської художньої школи Тетяни Погуральської, розроблена майстринею за мотивами трипільських символів, що використовуються і в писанковому розписі.

Учасниками відкриття виставки стали учні 5-Г класу Луцької ЗОШ № 10, які не лише ознайомилися з сучасними традиціями святкування Великодня, а й вивчали технологію створення традиційної української писанки восковим розписом. Вони розпочали заняття в школі писанкарства «Чарівний писачок», що діє впродовж багатьох років у Волинському краєзнавчому музеї.

Студенти кафедри дизайну Луцького національного технічного університету розробили для учасників практичних занять графічні схеми писанок з традиційними писанковими орнаментами.


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Теги: виставка, Луцьк
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