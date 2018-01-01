У Луцьку знову зафіксували кір
28 березень, 23:01
У Луцьку знову зафіксували випадок захворювання на кір. Його вже підтвердив обласний лабораторний центр.
Про це інформує Район. Луцьк.
За словами головного лікаря Луцької міської дитячої поліклініки Оксани Лєщинської, занедужав четвертокласник 23-ї школи.
«Не зважаючи на те, що спалах кору змусив багатьох батьків переглянути своє негативне ставлення до вакцинації, рівень імунопрофілактики школярів ще недостатній», – каже вона.
Також лікар наголошує: «Показник вакцинації серед дітей одно- і дворічного віку у Луцьку зараз – 90%. Серед школярів – значно нижчий, тож батькам усіх дітей, не щеплених вчасно, у шестирічному віці, ми рекомендуємо проаналізувати календар щеплень і, за потреби, звернутись до будь-якого з відділень дитячої поліклініки».
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Про це інформує Район. Луцьк.
За словами головного лікаря Луцької міської дитячої поліклініки Оксани Лєщинської, занедужав четвертокласник 23-ї школи.
«Не зважаючи на те, що спалах кору змусив багатьох батьків переглянути своє негативне ставлення до вакцинації, рівень імунопрофілактики школярів ще недостатній», – каже вона.
Також лікар наголошує: «Показник вакцинації серед дітей одно- і дворічного віку у Луцьку зараз – 90%. Серед школярів – значно нижчий, тож батькам усіх дітей, не щеплених вчасно, у шестирічному віці, ми рекомендуємо проаналізувати календар щеплень і, за потреби, звернутись до будь-якого з відділень дитячої поліклініки».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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