У Луцьку знову зафіксували кір





Про це інформує



За словами головного лікаря Луцької міської дитячої поліклініки Оксани Лєщинської, занедужав четвертокласник 23-ї школи.



«Не зважаючи на те, що спалах кору змусив багатьох батьків переглянути своє негативне ставлення до вакцинації, рівень імунопрофілактики школярів ще недостатній», – каже вона.



Також лікар наголошує: «Показник вакцинації серед дітей одно- і дворічного віку у Луцьку зараз – 90%. Серед школярів – значно нижчий, тож батькам усіх дітей, не щеплених вчасно, у шестирічному віці, ми рекомендуємо проаналізувати календар щеплень і, за потреби, звернутись до будь-якого з відділень дитячої поліклініки».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку знову зафіксували випадок захворювання на кір. Його вже підтвердив обласний лабораторний центр.Про це інформує Район. Луцьк За словами головного лікаря Луцької міської дитячої поліклініки, занедужав четвертокласник 23-ї школи.«Не зважаючи на те, що спалах кору змусив багатьох батьків переглянути своє негативне ставлення до вакцинації, рівень імунопрофілактики школярів ще недостатній», – каже вона.Також лікар наголошує: «Показник вакцинації серед дітей одно- і дворічного віку у Луцьку зараз – 90%. Серед школярів – значно нижчий, тож батькам усіх дітей, не щеплених вчасно, у шестирічному віці, ми рекомендуємо проаналізувати календар щеплень і, за потреби, звернутись до будь-якого з відділень дитячої поліклініки».

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