У Луцьку розповіли правду про інтим до шлюбу. ФОТО

У Луцькому педагогічному коледжі відбувся профілактичний захід на тему «Чистота дівчини».Просто та доступно волонтер центру «Life» розповіла студентам третього та четвертого курсу правду про інтимні стосунки до шлюбу, - повідомляє прес-служба R500.Як зауважили самі студенти, секс до шлюбу має більше негативних наслідків, ніж несе позитиву. Швидкоминуче фізичне задоволення може обернутися психологічною травмою на все життя як для дівчини, так і для хлопця.Лектор впродовж пари розповіла молодим людям про причини утриматися від інтимних стосунків до шлюбу:– По-перше, дошлюбні сексуальні стосунки можуть лишити тебе можливості пізнати справжнє кохання. Дівчина робить трагічну помилку, коли старається утримати кохання, вступаючи в інтимні стосунки. Справжня любов чекає!По-друге, секс – це не просто фізичний акт. Ти і друга людина стаєте одним цілим. Чи зможеш після цього на 100% віддати себе своєму чоловіку (дружині), чи все життя будеш порівнювати його (її) з попередніми партнерами. Сила чоловіка не в тому, скільки в нього було жінок, а скільком він відмовив заради однієї, – наголосила лектор.– Третя причина – сексуальні стосунки до шлюбу – це втрата почуття власної гідності. Честь – єдина дорогоцінність дівчини. Це картина життя, живопис релігійності, вікно вихованості, душа чистоти та пристойності. Але мало в кого вона є… «Я цнотлива і я цим горджусь!» – слова гідні поваги, – сказала волонтер. – Закликаю вас прийняти тверде рішення берегти себе для свого чоловіка (жінки).Питання «Чи є цнота у хлопця?» визвало шквал емоцій в аудиторії. І навіть, якщо немає фізичної ознаки незайманості чоловіка, цнотливим вважається той, хто не мав інтимних стосунків ні з жінкою, ні з дівчиною. На прикладі надкушеного яблука і розтріпаної подарункової коробки, волонтер центру продемонструвала, як не приємно отримувати те, чим користувалися до тебе.Нажаль, повернути фізичну цноту неможливо, але отримати духовну незайманість може кожен. Варто лише прийняти рішення берегти себе в чистоті.Лектор також зауважила, що інтимні стосунки до шлюбу часто приводять до незапланованої вагітності. Вона розповіла про внутрішньоутробний розвиток дитини і наголосила, що життя розпочинається саме в момент зачаття. Уже на 18 день у дитини починає битися серце і це живе створіння має право на життя. Тому, аборт – це вбивство!На сам кінець студенти переглянули коротке емоційне відео. Вражені побаченим і почутим, молоді люди дякували лектору за висвітлення важливої для молоді теми. Одна студентка висловила думку про те, що вони, як майбутні вчителі, теж повинні доносити принципи сексуальної чистоти наступному поколінню.