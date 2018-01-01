Через аварію в центрі Луцька - великий затор
Сьогодні, 12:00
У Луцьку на Богдана Хмельницького сталась аварія, через яку рух вулицею заблокований.
Це трапилось 29 березня приблизно в 11:40.
ДТП сталась на повороті неподалік магазину "Бджільництво". Не розминулись тролейбус та мінівен Renault.
Автомобіль зазнав незначних пошкоджень, а саме - пошкоджене праве бокове дзеркало.
Однак, аварія сталась в такому місці, що заблокувала повністю рух транспортних засобів. Через це з маршруток та тролейбусів випускають пасажирів.
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Це трапилось 29 березня приблизно в 11:40.
ДТП сталась на повороті неподалік магазину "Бджільництво". Не розминулись тролейбус та мінівен Renault.
Автомобіль зазнав незначних пошкоджень, а саме - пошкоджене праве бокове дзеркало.
Однак, аварія сталась в такому місці, що заблокувала повністю рух транспортних засобів. Через це з маршруток та тролейбусів випускають пасажирів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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