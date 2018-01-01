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Через аварію в центрі Луцька - великий затор

Через аварію в центрі Луцька - великий затор
У Луцьку на Богдана Хмельницького сталась аварія, через яку рух вулицею заблокований.

Це трапилось 29 березня приблизно в 11:40.

ДТП сталась на повороті неподалік магазину "Бджільництво". Не розминулись тролейбус та мінівен Renault.

Автомобіль зазнав незначних пошкоджень, а саме - пошкоджене праве бокове дзеркало.

Однак, аварія сталась в такому місці, що заблокувала повністю рух транспортних засобів. Через це з маршруток та тролейбусів випускають пасажирів.

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Теги: ДТП, аварія, затори
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