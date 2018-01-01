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Волиняни під стінами облради вимагають ремонту дороги. ФОТО

Волиняни під стінами облради вимагають ремонту дороги. ФОТО
Мешканці Цуманської громади прийшли під стіни Волинської обласної ради, аби вимагати ремонту дороги.

Акція триває сьогодні, 29 березня.

Так, біля обласної ради зібралося близько 50 людей. Мешканці громади вимагають, аби виділили гроші на дорогу Цумань – Карпилівка, яка, за їхніми словами, не бачила ремонту понад 10 років.

Люди стоять без плакатів та транспарантів. Волиняни відправили у стіни обласної ради делегацію, яка б передала вимоги учасників акції керівництву.

Волиняни під стінами облради вимагають ремонту дороги. ФОТО
Волиняни під стінами облради вимагають ремонту дороги. ФОТО
Волиняни під стінами облради вимагають ремонту дороги. ФОТО
Волиняни під стінами облради вимагають ремонту дороги. ФОТО
Волиняни під стінами облради вимагають ремонту дороги. ФОТО

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Теги: ремонт доріг
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
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Бляхі почали розсипатися на ходу, додумалися вимагати доріг нарешті то.
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