Волиняни під стінами облради вимагають ремонту дороги. ФОТО





Акція триває сьогодні, 29 березня.



Так, біля обласної ради зібралося близько 50 людей. Мешканці громади вимагають, аби виділили гроші на дорогу Цумань – Карпилівка, яка, за їхніми словами, не бачила ремонту понад 10 років.



Люди стоять без плакатів та транспарантів. Волиняни відправили у стіни обласної ради делегацію, яка б передала вимоги учасників акції керівництву.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці Цуманської громади прийшли під стіни Волинської обласної ради, аби вимагати ремонту дороги.Акція триває сьогодні, 29 березня.Так, біля обласної ради зібралося близько 50 людей. Мешканці громади вимагають, аби виділили гроші на дорогу Цумань – Карпилівка, яка, за їхніми словами, не бачила ремонту понад 10 років.Люди стоять без плакатів та транспарантів. Волиняни відправили у стіни обласної ради делегацію, яка б передала вимоги учасників акції керівництву.

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