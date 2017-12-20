У Луцьку на Великдень запустять додатковий громадський транспорт
Сьогодні, 14:42
У Луцьку, зважаючи на щорічне збільшення пасажиропотоку у Великодні свята, організують додаткові тролейбусні та автобусні маршрути.
Про це йдеться у розпорядженні секретаря Луцької міської ради Григорія Пустовіта від 28 березня 2018 року.
Зокрема, в ніч з 07.04.2018 на 08.04.2018 (з 24.00 до 06.00) буде організоване перевезення пасажирів за тролейбусними маршрутами:
№ 1 «Бенделіані – Драмтеатр»: Бенделіані, Станіславського, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська, Данила Галицького, Гнідавська, Станіславського, Бенделіані – 1 од.,
№ 3 «Лісництво – Драмтеатр»: Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська – 1 од.,
№ 4 «Вересневе – Залізничний вокзал»: Вересневе, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Винниченка, Президента Грушевського – 1 од.,
№ 9 «Гордіюк – ЦУМ»: Гордіюк, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка, Волі, Київський майдан, Рівненська, Відродження, Гордіюк – 1 од.,
№ 15 «ЦУМ – пр. Молоді – ЦУМ»: Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Київський майдан, Волі – 2 од.,
№ 15-а «ЦУМ – пр. Молоді – ЦУМ»: Волі, Київський майдан, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка – 2 од.
У Провідну неділю, 15 квітня, курсуватимуть вісім тролейбусів за маршрутом № 7 «Залізничний вокзал – с. Гаразджа» та чотирьох автобусів за маршрутом «Конякіна (40-й квартал) – Гаразджа (кладовище)», який проходитиме в прямому та зворотному напрямках вулицями та проспектами: Конякіна, Гордіюк, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, с. Гаразджа (місця міжзмінного відстою на вул. Конякіна та в с. Гаразджа, біля кладовища) згідно з розкладом.
Також хочуть залучити для перевезень додаткові транспортні засоби (до 20-ти одиниць) за автобусним маршрутом №3 «Гаразджа (кладовище) – Госпіталь».
Забезпечать рух одного автобуса за маршрутом № 9 «Теремнівська – с. Рованці (церква)» в ніч з 07.04.2018 на 08.04.2018 (з 24.00 до 06.00).
ТзОВ ВТП "Санрайз" ЛТД 15.04.2018 (у Провідну неділю з 09.00 до 18.00 згідно з розкладом) рекомендують залучити п'ять автобусів та ФОП Ореховському П.О. – один автобус, для здійснення перевезень за маршрутом "Конякіна (40-й квартал) – Гаразджа (кладовище)", що проходитиме в прямому та зворотному напрямках вулицями та проспектами: Конякіна, Гордіюк, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, с. Гаразджа (місця міжзмінного відстою на вул. Конякіна та в с. Гаразджа, біля кладовища).
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Про це йдеться у розпорядженні секретаря Луцької міської ради Григорія Пустовіта від 28 березня 2018 року.
Зокрема, в ніч з 07.04.2018 на 08.04.2018 (з 24.00 до 06.00) буде організоване перевезення пасажирів за тролейбусними маршрутами:
№ 1 «Бенделіані – Драмтеатр»: Бенделіані, Станіславського, Гнідавська, Данила Галицького, Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська, Данила Галицького, Гнідавська, Станіславського, Бенделіані – 1 од.,
№ 3 «Лісництво – Драмтеатр»: Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Словацького, Богдана Хмельницького, Ковельська – 1 од.,
№ 4 «Вересневе – Залізничний вокзал»: Вересневе, Львівська, Червоного Хреста, Ковельська, Глушець, Паркова, Волі, Винниченка, Президента Грушевського – 1 од.,
№ 9 «Гордіюк – ЦУМ»: Гордіюк, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка, Волі, Київський майдан, Рівненська, Відродження, Гордіюк – 1 од.,
№ 15 «ЦУМ – пр. Молоді – ЦУМ»: Винниченка, Василя Мойсея, Перемоги, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, Київський майдан, Волі – 2 од.,
№ 15-а «ЦУМ – пр. Молоді – ЦУМ»: Волі, Київський майдан, Рівненська, Відродження, Молоді, Соборності, Перемоги, Василя Мойсея, Винниченка – 2 од.
У Провідну неділю, 15 квітня, курсуватимуть вісім тролейбусів за маршрутом № 7 «Залізничний вокзал – с. Гаразджа» та чотирьох автобусів за маршрутом «Конякіна (40-й квартал) – Гаразджа (кладовище)», який проходитиме в прямому та зворотному напрямках вулицями та проспектами: Конякіна, Гордіюк, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, с. Гаразджа (місця міжзмінного відстою на вул. Конякіна та в с. Гаразджа, біля кладовища) згідно з розкладом.
Також хочуть залучити для перевезень додаткові транспортні засоби (до 20-ти одиниць) за автобусним маршрутом №3 «Гаразджа (кладовище) – Госпіталь».
Забезпечать рух одного автобуса за маршрутом № 9 «Теремнівська – с. Рованці (церква)» в ніч з 07.04.2018 на 08.04.2018 (з 24.00 до 06.00).
ТзОВ ВТП "Санрайз" ЛТД 15.04.2018 (у Провідну неділю з 09.00 до 18.00 згідно з розкладом) рекомендують залучити п'ять автобусів та ФОП Ореховському П.О. – один автобус, для здійснення перевезень за маршрутом "Конякіна (40-й квартал) – Гаразджа (кладовище)", що проходитиме в прямому та зворотному напрямках вулицями та проспектами: Конякіна, Гордіюк, Соборності, Молоді, Відродження, Рівненська, с. Гаразджа (місця міжзмінного відстою на вул. Конякіна та в с. Гаразджа, біля кладовища).
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