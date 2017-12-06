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Скандальне комунальне підприємство фігурує в 10 кримінальних провадженнях, - прокуратура Волині

Скандальне комунальне підприємство фігурує в 10 кримінальних провадженнях, - прокуратура Волині
Комунальне підприємство «Луцьке» Луцької районної ради фігурує у 10 кримінальних справах через неправомірні дії службовців.

Про це стало відомо із документу, який потрапив у розпорядження Інформаційного агентства ВолиньPost.

Так, за даними прокуратури Волинської області, СУ ГУНП в області та територіальні органи поліції області розслідують 10 кримінальних проваджень за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2-5 ст. 191, ч.1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, за фактами вчинення службовими особами КП «Луцьке» службових підроблень, зловживань службовим становищем, розтрати бюджетних коштів, у тому числі у великих та особливо великих розмірах.

Як ідеться у документі, у вищевказаних кримінальних провадженнях триває досудове розслідування.

Крім того, на теперішній час Луцький міськрайонний суд розглядає кримінальне провадження про обвинувачення директора КП «Луцьке» Олександра Ткачика у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 191, ч.ч. 1,2 ст. 366 КК України, за фактами вчинення службових підроблень та розтрати бюджетних коштів, виділених для виконання робіт із реконструкції котелень в загальноосвітніх школах с. Чаруків та с. Садів Луцького району на загальну суму 306, 3 тис.грн. У цьому кримінальному провадженні триває судовий розгляд.

Скандальне комунальне підприємство фігурує в 10 кримінальних провадженнях, - прокуратура Волині


Джерела в депутатському корпусі Луцької районної ради кажуть, що керівництво КП "Луцьке" пов'язане з депутатом райради Вадимом Веремчуком.

Як повідомлялось раніше, у жовтні-грудні 2016 року, змовившись із директором одного з волинських приватних підприємств, керівник КП "Луцьке" підписав акти приймання виконаних будівельних робіт із завідомо неправдивими відомостями про виконання таких робіт із реконструкції котельні та опалювальної системи загальноосвітньої школи в селі Садів Луцького району.

Попри те, що фактично ці роботи виконані не були, на рахунки приватного підприємства завдяки злочинним діям директора КП «Луцьке» було перераховано понад 270 тисяч гривень.

Він же, повторно, у грудні 2016 року підписав так само завідомо неправдиві акти приймання нібито виконаних тим же приватним підприємством будівельних робіт у школі в селі Чаруків Луцького району.

Цього разу на рахунки приватного підприємства завдяки злочинним діям директора КП «Луцьке» було перераховано понад 486 тисяч гривень.

Також за даними ЗМІ, активіст громадсько-політичного руху «Справедливість» Сергій Ліщук заявляв, що йому погрожували через виявлення корупції в діяльності комунального підприємства «Луцьке».

Відповідно до даних Міністерства юстиції, КП займається виробництвом, передачею, торгівлею та розподілення електроенергії, постачанням пари, гарячої води та кондиційованого повітря, а також комплексним обслуговуванням об’єктів.

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Теги: КП Луцьке, Вадим Веремчук
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