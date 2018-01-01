Аварія у Луцьку: зіткнулись Audi і Renault. ФОТО





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.



Інцидент трапився сьогодні, 29 березня близько 16:00. За попередньою інформацією, водій Audi на іноземній реєстрації не дотримався безпечної дистанції і в'їхав у Renault.



Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на проспекті Перемоги трапилась аварія, в якій зіткнулись Audi і Renault.Про цеповідомили очевидці.Інцидент трапився сьогодні, 29 березня близько 16:00. За попередньою інформацією, водій Audi на іноземній реєстрації не дотримався безпечної дистанції і в'їхав у Renault.Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

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