Аварія у Луцьку: зіткнулись Audi і Renault. ФОТО
Сьогодні, 16:23
У Луцьку на проспекті Перемоги трапилась аварія, в якій зіткнулись Audi і Renault.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Інцидент трапився сьогодні, 29 березня близько 16:00. За попередньою інформацією, водій Audi на іноземній реєстрації не дотримався безпечної дистанції і в'їхав у Renault.
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.
Інцидент трапився сьогодні, 29 березня близько 16:00. За попередньою інформацією, водій Audi на іноземній реєстрації не дотримався безпечної дистанції і в'їхав у Renault.
Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.
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Коментарі 2
канчалигі на бляхах. чому я не здивований??
на шрот разом з прокладкою між рульом і сідушкою!
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