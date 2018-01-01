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Аварія у Луцьку: зіткнулись Audi і Renault. ФОТО

Аварія у Луцьку: зіткнулись Audi і Renault. ФОТО
У Луцьку на проспекті Перемоги трапилась аварія, в якій зіткнулись Audi і Renault.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили очевидці.

Інцидент трапився сьогодні, 29 березня близько 16:00. За попередньою інформацією, водій Audi на іноземній реєстрації не дотримався безпечної дистанції і в'їхав у Renault.

Автомобілі зазнали механічних пошкоджень.

Аварія у Луцьку: зіткнулись Audi і Renault. ФОТО
Аварія у Луцьку: зіткнулись Audi і Renault. ФОТО
Аварія у Луцьку: зіткнулись Audi і Renault. ФОТО
Аварія у Луцьку: зіткнулись Audi і Renault. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк, Перемоги
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Коментарі 2
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канчалигі на бляхах. чому я не здивований??
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на шрот разом з прокладкою між рульом і сідушкою!
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