На Рівненщині попрощалися із загиблим бійцем ОТГ «Волинь». ФОТО

Іван Жуков (позивний «Жук») загинув у зоні проведення ООС в ніч з 23-го на 24 травня. Без батька залишилася маленька дівчинка-дошкільнятко.



Про це повідомляє ресурс "



Сотні місцевих мешканців на колінах зустріли колону авто з тілом бійця на межі Дубенського району та у місті Дубно Рівненської області. Дорогу перед авто вистелили квітами та травами.



Відспівували «Жука» в місцевому Свято-Іллінському храмі УПЦ КП. А згодом численна колона вирушила на цвинтар, де поховали героя.



Жуков був добровольцем УДА – «Української добровольчої армії Дмитра Яроша», ОТГ «Волинь», що знаходиться на передових позиціях в Мар`їнці. Воював з 2015 року. Доброволець «Жук» розповідав, що пішов добровільно воювати в батальйони, оскільки в Збройні сили України його б не взяли за станом здоров`я.





































Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Дубно, що на Рівненщині, 28 травня, прощалися із загиблим земляком. 50-річний(позивний «Жук») загинув у зоні проведення ООС в ніч з 23-го на 24 травня. Без батька залишилася маленька дівчинка-дошкільнятко.Про це повідомляє ресурс " Press Центр ".Сотні місцевих мешканців на колінах зустріли колону авто з тілом бійця на межі Дубенського району та у місті Дубно Рівненської області. Дорогу перед авто вистелили квітами та травами.Відспівували «Жука» в місцевому Свято-Іллінському храмі УПЦ КП. А згодом численна колона вирушила на цвинтар, де поховали героя.Жуков був добровольцем УДА – «Української добровольчої армії Дмитра Яроша», ОТГ «Волинь», що знаходиться на передових позиціях в Мар`їнці. Воював з 2015 року. Доброволець «Жук» розповідав, що пішов добровільно воювати в батальйони, оскільки в Збройні сили України його б не взяли за станом здоров`я.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію