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На Рівненщині попрощалися із загиблим бійцем ОТГ «Волинь». ФОТО

На Рівненщині попрощалися із загиблим бійцем ОТГ «Волинь». ФОТО
У місті Дубно, що на Рівненщині, 28 травня, прощалися із загиблим земляком. 50-річний Іван Жуков (позивний «Жук») загинув у зоні проведення ООС в ніч з 23-го на 24 травня. Без батька залишилася маленька дівчинка-дошкільнятко.

Про це повідомляє ресурс "Press Центр".

Сотні місцевих мешканців на колінах зустріли колону авто з тілом бійця на межі Дубенського району та у місті Дубно Рівненської області. Дорогу перед авто вистелили квітами та травами.

Відспівували «Жука» в місцевому Свято-Іллінському храмі УПЦ КП. А згодом численна колона вирушила на цвинтар, де поховали героя.

Жуков був добровольцем УДА – «Української добровольчої армії Дмитра Яроша», ОТГ «Волинь», що знаходиться на передових позиціях в Мар`їнці. Воював з 2015 року. Доброволець «Жук» розповідав, що пішов добровільно воювати в батальйони, оскільки в Збройні сили України його б не взяли за станом здоров`я.

На Рівненщині попрощалися із загиблим бійцем ОТГ «Волинь». ФОТО
На Рівненщині попрощалися із загиблим бійцем ОТГ «Волинь». ФОТО
На Рівненщині попрощалися із загиблим бійцем ОТГ «Волинь». ФОТО
На Рівненщині попрощалися із загиблим бійцем ОТГ «Волинь». ФОТО
На Рівненщині попрощалися із загиблим бійцем ОТГ «Волинь». ФОТО
На Рівненщині попрощалися із загиблим бійцем ОТГ «Волинь». ФОТО
На Рівненщині попрощалися із загиблим бійцем ОТГ «Волинь». ФОТО
На Рівненщині попрощалися із загиблим бійцем ОТГ «Волинь». ФОТО
На Рівненщині попрощалися із загиблим бійцем ОТГ «Волинь». ФОТО
На Рівненщині попрощалися із загиблим бійцем ОТГ «Волинь». ФОТО
На Рівненщині попрощалися із загиблим бійцем ОТГ «Волинь». ФОТО

















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Теги: Іван Жуков, АТО, загибель
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