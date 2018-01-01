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У Луцьку - фестиваль мильних бульбашок «Bubble FEST»

У Луцьку - фестиваль мильних бульбашок «Bubble FEST»
Уже восьмий рік поспіль у Луцьку проведуть фестиваль мильних бульбашок «Bubble FEST».

Про це повідомили організатори.

ВОГО «Ми плюс» спільно з Департаментом сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради організовує незабутнє дійство для дітей, молоді та дорослих.

Фестиваль мильних бульбашок «Bubble FEST» пройде у Луцьку на Театральній площі 1 червня з нагоди Дня захисту дітей. Метою заходу буде збір коштів на оздоровлення дітей-сиріт.

Програма буде насичена майстер-класами, музикою, іграми та звісно бульбашками.

«Тебе чекатиме незабутнє бульбашкове шоу», - йдеться у повідомленні.


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Теги: фестиваль, Луцьк
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