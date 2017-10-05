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«Зірка Фейсбуку»: у мережі «прославили» водія луцької маршрутки. ФОТО

«Зірка Фейсбуку»: у мережі «прославили» водія луцької маршрутки. ФОТО
У Луцьку водій маршрутки змушував платити учнів по 5 гривень за проїзд.

Про це написав Віталій Муляр у Facebook-спільноті «Актуальна Волинь».

«Ну що, зірка фейсбуку?) Я тобі обіцяв? Виконую!!!» - пише лучанин.

«Ця особа в маршруті 2 бере у студентів та учнів по 5 гривень... Також він чомусь вирішив що посвідчення у жінки (не почув назву) недійсне... і їй як і всім пасажирам потрібно було платити», - зауважує чоловік.

Віталій Муляр зазначив, що водій не пропустив також людей на пішохідному переході, незважаючи на те, що люди вже переходили дорогу.

«Захотіли змін? Так виконуйте!!!» - пише лучанин.

«Зірка Фейсбуку»: у мережі «прославили» водія луцької маршрутки. ФОТО
«Зірка Фейсбуку»: у мережі «прославили» водія луцької маршрутки. ФОТО
«Зірка Фейсбуку»: у мережі «прославили» водія луцької маршрутки. ФОТО
«Зірка Фейсбуку»: у мережі «прославили» водія луцької маршрутки. ФОТО

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Теги: маршрутка, Луцьк, скандал
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Коментарі 5
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Г*ндон а не водій...
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П*др, хай Луцьк і Україна знає своїх героїв
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Він давно вже їздить на цьому маршруті.ганяє так як ніби не людей везе а дрова.таке нарване.давно його знаю.
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Пора зайнятись владі цим маршрутом. То хлопчика маленького затисло дверима і водій протягнув його пару метрів, а ще один хлопчик обпікся до проводів. А тепер ось це. І це протягом одного місяця
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Уйоб*к!!!
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