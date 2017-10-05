«Зірка Фейсбуку»: у мережі «прославили» водія луцької маршрутки. ФОТО
Сьогодні, 10:46
У Луцьку водій маршрутки змушував платити учнів по 5 гривень за проїзд.
Про це написав Віталій Муляр у Facebook-спільноті «Актуальна Волинь».
«Ну що, зірка фейсбуку?) Я тобі обіцяв? Виконую!!!» - пише лучанин.
«Ця особа в маршруті 2 бере у студентів та учнів по 5 гривень... Також він чомусь вирішив що посвідчення у жінки (не почув назву) недійсне... і їй як і всім пасажирам потрібно було платити», - зауважує чоловік.
Віталій Муляр зазначив, що водій не пропустив також людей на пішохідному переході, незважаючи на те, що люди вже переходили дорогу.
«Захотіли змін? Так виконуйте!!!» - пише лучанин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це написав Віталій Муляр у Facebook-спільноті «Актуальна Волинь».
«Ну що, зірка фейсбуку?) Я тобі обіцяв? Виконую!!!» - пише лучанин.
«Ця особа в маршруті 2 бере у студентів та учнів по 5 гривень... Також він чомусь вирішив що посвідчення у жінки (не почув назву) недійсне... і їй як і всім пасажирам потрібно було платити», - зауважує чоловік.
Віталій Муляр зазначив, що водій не пропустив також людей на пішохідному переході, незважаючи на те, що люди вже переходили дорогу.
«Захотіли змін? Так виконуйте!!!» - пише лучанин.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 5
Г*ндон а не водій...
П*др, хай Луцьк і Україна знає своїх героїв
Він давно вже їздить на цьому маршруті.ганяє так як ніби не людей везе а дрова.таке нарване.давно його знаю.
Пора зайнятись владі цим маршрутом. То хлопчика маленького затисло дверима і водій протягнув його пару метрів, а ще один хлопчик обпікся до проводів. А тепер ось це. І це протягом одного місяця
Уйоб*к!!!
Останні новини
У Луцьку – аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:53
Звільнили Олександра Рачкова
Сьогодні, 10:53
«Зірка Фейсбуку»: у мережі «прославили» водія луцької маршрутки. ФОТО
Сьогодні, 10:46
В аварії під Луцьком травмувався 9-річний школяр
Сьогодні, 10:31
Волинян каратимуть за залишений на берегах водойм транспорт
Сьогодні, 10:30