«Зірка Фейсбуку»: у мережі «прославили» водія луцької маршрутки. ФОТО

У Луцьку водій маршрутки змушував платити учнів по 5 гривень за проїзд.Про це написаву Facebook-спільноті «Актуальна Волинь».«Ну що, зірка фейсбуку?) Я тобі обіцяв? Виконую!!!» - пише лучанин.«Ця особа в маршруті 2 бере у студентів та учнів по 5 гривень... Також він чомусь вирішив що посвідчення у жінки (не почув назву) недійсне... і їй як і всім пасажирам потрібно було платити», - зауважує чоловік.Віталій Муляр зазначив, що водій не пропустив також людей на пішохідному переході, незважаючи на те, що люди вже переходили дорогу.«Захотіли змін? Так виконуйте!!!» - пише лучанин.